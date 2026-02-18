Dobio 3.900 eura kazne! Nevjerojatno što je radio pred policijom: Morali su ga uhititi

Muškarac (68) uhićen i žestoko kažnjen u nedjelju nakon što je u Svetom Ivanu Zelini napravio niz prekršaja, izvijestila je u utorak zagrebačka policija.

Drama je počela oko 13.30 sati, kada su ga policajci tijekom nadzora prometa zatekli i zaustavili u automobilu bez registracijskih pločica.

Vozača su prvo testirali na alkohol i utvrdili da u krvi ima 1,73 promila, a dodatnom kontrolom su pak saznali da uopće nema položeni vozački ispit te da njegov auto nije registriran.

Gadna kazna

Cijelo to vrijeme muškarac je policajce omalovažavao i vrijeđao te potpuno ignorirao njihove naredbe da prestane. Vrhunac je uslijedio kad je 68-godišnjak odjednom jednostavno pokušao otići s lica mjesta. Tada su ga policajci uhitili uz uporabu sredstva prisile, a potom je završio na nadležnom prekršajnom sudu.

Policija je predložila da ga se proglasi krivim i kazni novčanom kaznom od 3.900 eura, kao i da dobije zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sud ga je pravomoćnom presudom proglasio krivim te mu izrekao kaznu koju je policija predložila.

