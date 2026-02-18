FREEMAIL
DRAMA KOD ZAGREBA /

Dobio 3.900 eura kazne! Nevjerojatno što je radio pred policijom: Morali su ga uhititi

Dobio 3.900 eura kazne! Nevjerojatno što je radio pred policijom: Morali su ga uhititi
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Muškarac je policajce omalovažavao i vrijeđao te potpuno ignorirao njihove naredbe da prestane

18.2.2026.
8:37
Erik Sečić
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Muškarac (68) uhićen i žestoko kažnjen u nedjelju nakon što je u Svetom Ivanu Zelini napravio niz prekršaja, izvijestila je u utorak zagrebačka policija

Drama je počela oko 13.30 sati, kada su ga policajci tijekom nadzora prometa zatekli i zaustavili u automobilu bez registracijskih pločica. 

Vozača su prvo testirali na alkohol i utvrdili da u krvi ima 1,73 promila, a dodatnom kontrolom su pak saznali da uopće nema položeni vozački ispit te da njegov auto nije registriran.

Gadna kazna 

Cijelo to vrijeme muškarac je policajce omalovažavao i vrijeđao te potpuno ignorirao njihove naredbe da prestane. Vrhunac je uslijedio kad je 68-godišnjak odjednom jednostavno pokušao otići s lica mjesta. Tada su ga policajci uhitili uz uporabu sredstva prisile, a potom je završio na nadležnom prekršajnom sudu. 

Policija je predložila da ga se proglasi krivim i kazni novčanom kaznom od 3.900 eura, kao i da dobije zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sud ga je pravomoćnom presudom proglasio krivim te mu izrekao kaznu koju je policija predložila. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
