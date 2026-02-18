USKOK razbio narko-lanac! Kokain iz Španjolske, marihuana iz Crne Gore i zarada od 453.000 €

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 17. studenoga 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv državljanina Crne Gore (1992.) i dvojice hrvatskih državljana (1987., 1988.) zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom se trojicu okrivljenika tereti da su se, u razdoblju od svibnja 2025. do 27. kolovoza 2025. u Zagrebu povezali u zajedničko djelovanje s ciljem pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti kontinuiranom kupovinom i daljnjom prodajom te nuđenjem na prodaju većih količina droge konoplje i kokaina, stoji u priopćenju.

Radi realizacije navedenog cilja okrivljenici su kupovali drogu konoplju u Crnoj Gori, a kokain u Španjolskoj. Potom su organizirali i financirali krijumčarenje kupljene droge na područje Zagreba, dok je III. okr. unajmljivao garaže u Zagrebu radi skrivanja i prepakiravanja droge.

Prokrijumčarenu drogu okrivljenici su skrivali u obiteljskoj kući, stanu i unajmljenoj garaži u Zagrebu gdje su je pripremali za daljnju prodaju drugim preprodavačima i krajnjim konzumentima. Nakon toga su prvi i drugi okrivljenik pronalazili kupce, dok je treći okrivljenik po uputama drugog drogu prevozio do kupaca.

Na opisani način okrivljenici su u Hrvatsku radi daljnje preprodaje prokrijumčarili najmanje 380 kilograma droge konoplje i šest kilograma kokaina, od čega su prodali najmanje 184,6 kilograma droge konoplje za najmanje 369.180,14 eura i najmanje 3,9 kilograma kokaina za najmanje 83.932,79 eura.

Preprodajom prokrijumčarene droge okrivljenici su si pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 453.112,93 eura, koju su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju.

