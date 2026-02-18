Prijeti im 30 cm snijega i još jedna vrlo opasna pojava: 'Produbljuje se ciklonalno polje'

Meteorolozi u Njemačkoj upozoravaju na obilne snježne padaline koje bi u četvrtak lokalno mogle donijeti i do 30 centimetara novog snijega, javlja Fenix.

Prve oborine već će u srijedu zahvatiti jugozapad države.

Zabijeliti bi se mogle savezne zemlje Baden-Württemberg i Saarland, regije Südpfalz i Bayerisch-Schwaben te planinska područja Schwarzwalda, gdje se očekuju izražene količine snijega.

Mogućnost vrlo opasne poledice

Meteorolog Jan Schenk upozorio je da postoji i opasnost od naglog stvaranja poledice. "U srijedu stižu prve oborine, a potom se produbljuje novo ciklonalno polje. U četvrtak prijepodne ponovno slijedi snijeg, a vrlo opasne poledice moguće su od Kölna do Bayerischer Walda", istaknuo je Schenk.

Vjeruje se da će ciklona u četvrtak zahvatiti jug i jugozapad zemlje, a onda se tijekom dana širiti prema središnjim dijelovima. U svega nekoliko sati može pasti između pet i deset centimetara snijega. Na srednjem gorju moguće je i do 20 centimetara, a u regijama Hunsrück i Eifel moglo bi ga pasti i do 30 centimetara.

Ipak, sjever i istok zemlje će za razliku od juga i zapada povremeno imati sunčanije i uglavnom suho vrijeme. Oborine će se povući tijekom noći na petak te se tada očekuje smirivanje vremena, razvedravanje i pad temperatura.

