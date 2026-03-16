Šime Elez otkrio kakva je Maja Šuput kad se ugase reflektori i počne pravi provod

Hrvatska pjevačica i televizijska voditeljica Maja Šuput (46) već neko vrijeme puni medijske stupce zbog bliskog odnosa s reality zvijezdom Šime Elez (27). Splićanin je sada progovorio o tome kakva je popularna pjevačica u privatnim trenucima, izvan pozornice i reflektora.

U razgovoru za Hype TV Elez je priznao da je Maja privatno gotovo identična onome kako je publika vidi na nastupima i televiziji. Kako kaže, puna je energije i uvijek spremna za zabavu.

„Kao puštena s lanca. Ista kao što je vidite na televiziji i nastupima“, rekao je Elez te dodao da je unatoč energiji istovremeno i vrlo pribrana.

Upoznali se na snimanju spota

Podsjećamo, njihova priča započela je prošlog ljeta tijekom snimanja spota za jednu od Majinih pjesama. Upravo tada su se upoznali, a mnogi tvrde da je između njih vrlo brzo planula iskra.

Šime Elez publici je postao poznat kao bivši natjecatelj popularnog reality showa „Gospodin Savršeni“, a nakon upoznavanja s Majom Šuput često se pojavljuje u medijima.

Putovanja i zajednički trenuci

Sredinom srpnja prošle godine snimljeni su zajedno na luksuznoj jahti u blizini otoka Brača, nakon čega su i sami potvrdili da rado provode vrijeme zajedno.

Od tada su zajedno posjetili nekoliko svjetskih destinacija. Najprije su otputovali u Dubai, zatim su početkom 2026. boravili na odmoru na Baliju, a nedavno su posjetili i Pariz, koji mnogi nazivaju gradom ljubavi.

Čini se da par uživa u zajedničkom vremenu te uspješno usklađuje poslovne obveze s privatnim životom, a sa svakog putovanja donose nove uspomene.

