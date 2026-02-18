FREEMAIL
Zvijezda Lakersa i bivši prvi odabir na draftu uhićen u zračnoj luci

Zvijezda Lakersa i bivši prvi odabir na draftu uhićen u zračnoj luci
Foto: Matt York

Bahamska policija i Los Angeles Lakersi nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

18.2.2026.
9:50
Hina
Matt York
 Centar Los Angeles Lakersa Deandre Ayton uhićen je u utorak u međunarodnoj zračnoj luci Lynden Pindling na Bahamima zbog posjedovanja male količine marihuane.

Ayton, rodom s Bahama, kratko je pritvoren, a zatim pušten, rekli su izvori. Košarkaška zvijezda uhićena je dok je pokušavao napustiti zemlju. Reuters nije uspio utvrditi gdje se trenutno nalazi.

Bahamska policija i Los Angeles Lakersi nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Iako su Bahami poduzeli korake za legalizaciju marihuane u medicinske i vjerske svrhe, droga je i dalje ilegalna na Bahamima.

Bivši prvi izbor na draftu potpisao je dvogodišnji ugovor s Lakersima prošlog ljeta nakon što je igrao za Phoenix Sunse i Portland Trail Blazerse. 

