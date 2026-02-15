Žena u Istri doživjela horor na petak 13.: Policija objavila tko joj je došao pred kuću

Pulska policija istražuje novi slučaj prijevare na području Medulina, u kojem je 84-godišnja australska državljanka postala žrtva prijevare na kućnom pragu, pa iz policije još jednom apeliraju na građane da budu oprezni i ne nasjedaju na takve pokušaje prijevara.

Policija je prijavu o prijevari zaprimila u petak 13. veljače. Ženu je taj dan na adresi na kojoj boravi u Medulinu posjetio muškarac koji se predstavio kao inspektor koji provodi istragu o nestanku novca u banci te ju naveo da sa svog bankovnog računa podigne novac kako bi provjerio otiske prstiju zaposlenika banke koji navodno kradu novac.

Žena mu je povjerovavši u priču u nekoliko navrata predala novčani iznos od više desetaka tisuća eura.

Policija poziva na oprez

Policija utvrđuje okolnosti događaja i traga za počiniteljem, te ponovno poziva građane na oprez, pogotovo one starije dobi koji su i najčešće žrtve kaznenih djela prijevara.

"Starije osobe često su žrtve zbog svoje poodmakle dobi, nepažnje ili neupućenosti. Također su spremnije na suradnju, a često žive same u kućanstvu pa nisu u prilici istog trenutka zatražiti tuđu pomoć. Počinitelji to koriste te na razne načine, lažnim prikazivanjem činjenica, navode osobe da nešto učine na svoju štetu", upozoravaju iz PU Istarske.

Počinitelji se predstavljaju i kao službene osobe, pa je tako bilo slučajeva da se počinitelji predstavljaju kao djelatnici banaka, zdravstveni djelatnici ili kao policijski službenici. Kako bi se izbjegle ovakve i slične prijevare, građani ne bi trebali ustupiti svoje osobne podatke nepoznatim osobama te niti pokazivati svoje dokumente i bankovne kartice nepoznatim osobama odnosno slati njihove preslike

Stoga, policija još jednom apelira na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevara. "Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da o opasnostima koje vrebaju upoznate svoje roditelje, bake i djedove jer su upravo oni meta ovakvih drskih počinitelja", poručuju.

