Madonnina kći šokirala outfitom u Parizu: Prozirna haljina otkrila više nego što je planirala

Najstarija kći pop ikone Madonne, Lourdes Leon, ponovno je privukla veliku pozornost na Tjednu mode u Parizu kada se pojavila u vrlo smjeloj modnoj kombinaciji. 29-godišnja manekenka i umjetnica na reviji brenda Ottolinger odabrala je pripijenu prozirnu haljinu dugih rukava izrađenu od poluprozirne tkanine koja je naglašavala njezinu figuru i otkrivala grudi.

Foto: Profimedia

Ispod tanke tkanine naziralo se crno donje rublje, dok se dugi porub haljine vukao po podu dok je napuštala događaj na kojem je predstavljena kolekcija za jesen i zimu. Smjelu modnu kombinaciju upotpunila je tamnom jaknom ležerno prebačenom preko ramena, crnom lakiranom torbicom i sandalama, čime je dodatno naglasila svoj prepoznatljiv, pomalo buntovni stil.

Foto: Profimedia

Nije joj prvi put da izaziva pažnju

Lourdes, poznata i pod nadimkom Lola, već je ranije izazivala reakcije na crvenom tepihu odvažnim modnim izdanjima. Prošle godine također se pojavila u prozirnoj kreaciji tijekom Tjedna mode u Parizu, kada je preskočila grudnjak i odjenula potpuno proziran kombinezon u kojem je pozirala fotografima.

I ranije je viđena bez grudnjaka na revijama brendova Victoria’s Secret i Fenty, a sudjelovala je i u brojnim odvažnim modnim editorijalima.

Foto: Profimedia

Slijedi majčin primjer

Stručnjakinja za odgoj Jenn Mann, autorica knjige The A to Z Guide To Raising Happy Confident Kids, ranije je izjavila da Lourdes na neki način slijedi put svoje slavne majke.

“Vjerujem da Lourdes, uz majčin blagoslov, nastavlja obiteljsku tradiciju pomicanja granica. Madonna je oduvijek bila svjesna moći ženskog tijela i znala ga je iskoristiti kako bi privukla pozornost medija”, rekla je Mann.

Foto: Laurent VU/Sipa Press/Profimedia

Gradi vlastitu karijeru

Iako je često u središtu pozornosti zbog svog podrijetla, Lourdes već godinama gradi vlastitu karijeru kao pjevačica, manekenka i glumica. Ona je jedno od šestero Madonnine djece, koja ima dvoje biološke i četvero posvojene djece. Njezin otac je Madonnin bivši partner Carlos Leon.

Na modnoj pisti debitirala je 2018. na New York Fashion Weeku za brend Gypsy Sport, a kasnije je hodala i na reviji Versace tijekom Milan Fashion Weeka.

Sudjelovala je i u kampanjama poznatih modnih kuća poput Swarovski, Marc Jacobs, Stella McCartney i Converse.

Lourdes govori francuski i španjolski, a diplomirala je na njujorškoj Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. U intervjuu za Vogue 2021. godine naglasila je da želi da je javnost ne doživljava isključivo kao Madonninu kćer.

“Ljudi misle da sam samo netalentirano bogato dijete kojem je sve servirano na pladnju, ali to nije istina”, poručila je tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li prosječna plaća dovoljna za dostojanstven život? Ljubo Jurčić: 'Ne! Moramo se ženiti'