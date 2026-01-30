Mladi Hrvat ostao bez 9.100 eura dok je prodavao harmoniku: Napravio je ogromnu glupost

Policija u Otočcu zaprimila je u četvrtak kaznenu prijavu 18-godišnjeg stanovnika tog grada koji je u računalnoj prijevari izgubio 9.100 eura.

Mladić je ispričao da je sve počelo kada je jednom internetskom oglasniku objavio oglas za prodaju harmonike. Ubrzo mu se putem jedne mobilne aplikacije javila osoba koja je rekla da želi kupiti instrument.

Potom je 18-godišnjaku stigla poveznica na kojoj je trebao unijeti podatke za navodno plaćanje i dostavu. Ni ne sluteći što se događa, mladić ju je otvorio i unio bankovne podatke. S njegovog računa tada je u nekoliko nedozvoljenih transakcija skinuto 9.100 eura.

Policija upozorava

Ličko-senjska policija u priopćenju navodi da poduzimaju sve mjere i radnje kako bi otkrili počinitelja, ali građane ponovno podsjećaju da je obrazovanje najučinkovitija obrana od prijevara.

Pozivaju ih da prouče sljedeće informacije o najčešće korištenim financijskim online prevarama:

CEO prijevara/direktorska prijevara: varalice se pretvaraju da su vaši šefovi ili nadređeni u organizaciji i prijevarom vas navode da uplatite novčani iznos na lažni račun ili da neovlašteno doznačite novce s poslovnog računa

prijevara s računima: varalice se pretvaraju da su vaši klijenti/dobavljači i navode vas da platite buduće račune na drugi bankovni račun

vishing - krađa identiteta pozivom: telefonska prijevara u kojoj vas prevaranti zovu i pokušavaju navesti da otkrijete svoje osobne, financijske ili sigurnosne podatke ili da im uplatite novčana sredstva

phishing - mrežna krađa identiteta lažnim porukama e-pošte: prevaranti vam šalju lažne poruke e-pošte kojima vas pokušavaju navesti na dijeljenje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka

smishing - krađa identiteta SMS-om: pokušaj je prevaranata da dođu do osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka putem tekstualne poruke

krivotvorene mrežne stranice banaka: koristi se lažna e-pošta banke s poveznicom na krivotvorenu mrežnu stranicu. Jednom kada kliknete na poveznicu, koriste se razne metode prikupljanja vaših financijskih i osobnih informacija. Stranica izgleda kao i prava mrežna stranica uz nekoliko malih razlika

romantične prijevare: varalice se pretvaraju da su zainteresirane za romantičnu vezu. One se obično događaju na mrežnim stranicama za upoznavanje, a varalice često koriste društvene medije ili e-poštu za uspostavljanje kontakta;

krađa osobnih podataka: vaše osobne informacije prikupljaju se kroz kanale društvenih medija;

investicijske prijevare i prijevare u online kupovini: navede vas da mislite da ste na tragu pametnog ulaganja ili vam daju izvrsnu lažnu online ponudu

POGLEDAJTE VIDEO: Džepari i prevaranti vrebaju u adventskim gužvama: Zagrepčani otkrili svoja iskustva