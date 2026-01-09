Hrvate 'oderala' za 240.000 eura, objavljeni detalji podle prevare: 'Ovako je počelo'

Primorsko-goranska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad Ukrajinkom (40) koju se osnovano sumnjiči da je počinila veći broj kaznenih dijela prijevara na štetu hrvatskih građana.

Ukrajinku su policajci pronašli u srijedu na Žabici u Rijeci i to s "prstima u pekmezu" - kod sebe je imala dio novca koji je istog dana preuzela od dvoje ljude koji su nasjeli na prevaru.

Policajci su je uhitili i nakon kriminalističkog istraživanja utvrdili da postoji sumnja da je od kolovoza prošle pa sve do 7. siječnja ove godine, u dogovoru s drugim osobama, počinila čak 16 kaznenih djela prijevare na štetu hrvatskih državljana rođenih između 1935. i 1960. godine. Najviše žrtava je s područja Rijeke, ali ima i onih iz Kraljevice, Matulja, Viškova i Čavli.

Pazite kako su operirali

Objavljeno je i kako je funkcionirala operacija. Podla prevara počela je pozivom zasad nepoznate osobe, koja se građanima predstavljala kao liječnik te govorila da su njihovi bližnji stradali i da su im potrebne hitne operacije, skupa medicinska pomaganja i liječenje, radi čega je što hitnije potrebno skupiti novac ili zlatni nakit. Osumnjičena 40-godišnjakinja potom je dolazila do njihovih domova i preuzimala pripremljeni novac i nakit.

Prevaranti su građane sveukupno oštetili za više od 240.000 eura. Šteta se pojedinačno kreće od 1.500 pa čak do više od 60.000 eura.

Isto tako, 40-godišnjakinja je kazneno prijavljena kao supočinitelj u još sedam kaznenih djela prijevare. Sumnjiči se da je od sredina rujna do početka prosinca prošle godine na nekoliko lokacija u Rijeci od 38-godišnjeg Ukrajinca, također pronađenog na riječkom području, preuzela nekoliko desetaka tisuća eura u novcu i nakitu, iako je znala da potječe od kaznenih djela počinjenih na štetu građana s područja nekoliko drugih policijskih uprava. Novac je zatim trebala proslijediti još uvijek nepoznatom "lažnom liječniku", a dio je zadržala za sebe zbog obavljenog posla.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičena 40-godišnja državljanka Ukrajine je kazneno prijavljena nadležnom državnom odvjetništvu i predana pritvorskom nadzorniku, a istraživanje se nastavlja.

Savjeti policije

"Policija i ovom prilikom poziva građane na pojačan oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama, a koje ih nerijetko kontaktiraju iz inozemstva. Kako su na meti prevaranata često starije osobe koje zbog svoje dobi, nepažnje ili neupućenosti postaju žrtvama kaznenih djela, posebno se pozivaju građani da s mogućim prijevarama upoznaju svoje roditelje, bake i djedove te ih upozore da ne puštaju nepoznate osobe u svoje domove", opominje policija u priopćenju.

"Primjerice, u navedenim prijevarama počinitelji iskorištavaju njihovu brigu za bliske osobe te u telefonskom kontaktu stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja navodeći oštećene da učine nešto na štetu svoje imovine. Stoga policija upozorava i savjetuje građane da u slučaju zaprimanja sumnjivih poziva odmah prekinu razgovor, provjere informacije kod članova obitelji ili osoba od povjerenja te o svemu obavijeste policiju pozivom na broj 192", dodaje se u priopćenju.

