ŠOK U DUBROVNIKU /

Hrvatica izgubila 573.000 eura! Policija objavila kako je počela noćna mora

Hrvatica izgubila 573.000 eura! Policija objavila kako je počela noćna mora
Foto: Shutterstock/ilustracija

Nakon što je prevarant od nje tražio dodatne uplate na ime poreza i drugih troškova, dio kojih je platila, a 'zarađeni' iznos joj nije isplaćen, shvatila je da je prevarena i cijeli slučaj prijavila policiji

9.12.2025.
14:29
Hina
Shutterstock/ilustracija
Dubrovačka policija izvijestila je u utorak da istražuje novi slučaj prijevare u trgovanju kriptovalutama u kojem je starija žena uplatila 573.000 eura lažnom brokeru koji ju je uvjerio da će u kratkom roku dobiti visoki povrat ulaganja.

Žrtvu s područja Dubrovačko-neretvanske županije u proljeće ove godine kontaktirao je nepoznati muškarac predstavljajući se kao predstavnik investicijskog trgovačkog društva iz Londona.

"Dovodeći je u zabludu da je licencirani broker i da će dobiti visoki povrat svojih ulaganja u kratko vrijeme, slijedeći njegove upute, oštećena je na više bankovnih računa i kripto digitalnih platformi uplatila 573.000,00 eura u osamnaest transakcija", priopćila je policija.

Policija apelira 

Nakon što je prevarant od nje tražio dodatne uplate na ime poreza i drugih troškova, dio kojih je platila, a "zarađeni" iznos joj nije isplaćen, shvatila je da je prevarena i cijeli slučaj prijavila policiji. U policiji kažu da utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima te pozivaju građane na oprez kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara.

"Osim što je samo ulaganje u kriptovalute rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac", navode u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za sigurnost otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu

