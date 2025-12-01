Hrvaticu otkrila kako su je prevarile dvije curice: 'Nekakvu ceduljicu potpišite...'

S početkom Adventa i povećane potrošnje i gužve na gradskim ulicama, policija poziva na oprez jer lopovi vrebaju.

Kako da ne postanete svi zajedno žrtva pljačke džeparoša ili prevareni kada mislite da nekom pomažete.

Dok jedni uživaju u kuhanom vinu i fritulama, drugi operiraju.

Ispovijesti krađe

"Ukrali su jednom starijem gospodinu, on je naravno vikao. Netko je trčao za njim, ali ne možeš ti mladog čovjeka uloviti", ispričala je Vesna Kopeščak Mijelić iz Zagreba.

Policija upozorava da je opasnost najveća u trgovinama, na tržnicama, otvorenim površinama, i u javnom prijevozu.

"Ženi su mi ukrali iz ruksaka u tramvaju mobitel i ukrali su joj lisnicu dva puta već", rekao je Želimir Sappe iz Zagreba, kao i Anđa Lipovac je podijelila da ona jako pazi, tako što gledam računa i smišlja.

Foto: Screenshot/rtldanas

Ukradena 83 novčanika

Dovoljan je trenutak nepažnje da ostanete bez novčanika, mobitela ili torbice. Prema statistici MUP-a, džepara je najviše u urbanim sredinama, posebno u glavnom gradu.

"Treba iskoristiti ovo hladno vrijeme, ljudi su slojevito odjeveni pa onda novčanike obavezno držati u unutarnjim džepovima. Kad su torbice u pitanju, obavezno ih držati s prednje strane tijela i po mogućnosti dodatno zaštititi rukama i tada smo praktički potpuno sigurni", savjetovao je Mislav Švigir, policajac Službe za prevenciju PU Zagrebačke.

U prosincu prošle godine s različitih lokacija u Zagrebu ukradena su 83 novčanika.

Foto: Screenshot/rtldanas

Nije za dobrotvorne svrhe

A ima i onih koji ne kopaju po džepovima, nego igraju na empatiju žrtve.

"Nekakve dvije mlade curice da su gluhonijeme, nekakvu ceduljicu potpišite. Ono vidiš gore, sve lijepo za udrugu piše. A onda traže novac, ja sam mislila da samo trebaju potpis. Operušila me!", ispričala je Zagrepčanka Nada Šelendić.

"Uz nekakav lažni dokument prikupljaju novac u dobrotvorne svrhe. Tu poručujemo građanima da ne nasjedaju jer niti jedna udruga takvog tipa neće na javnom mjestu na ulici tražiti novac", nadodao je Švigir.

I prodavači su na oprezu

Povećan je i oprez prodavača na adventu, čiji su proizvodi, nadohvat ruke potencijalnim lopovima.

"Pogledam i pripazim jer ima dosta malih sitnih stvari koje lako netko može staviti u džep, ali zasad nismo imali nikakvih problema", podijelio je prodavač Tin Tarabochiah.

Ipak, turisti koji su došli doživjeti advent, u našoj se metropoli osjećaju sigurno.

Foto: Screenshot/rtldanas

Turiste nije strah

"Stigli smo jučer, zasad se osjećamo jako sigurno i ne brinemo ni o čemu. Očekujemo da će tako biti i ostatak blagdana", podijelio je Pedro, koji je stigao iz Portugala na zagrebački advent.

"Volim doći ovdje tako da uopće ne pazim, ne obazirem se. Telefon je u džepu, torbica tu, tako da osjećam se sigurno", ispričala je Katarina Marković iz Srbije.

Statistika zagrebačke policije pokazuje i pozitivan trend. U prvih deset mjeseci ove godine, sitnih krađa je 30 posto manje u odnosu na isto razdoblje lani.