Lopovi imaju novi lukavi trik za krađu novca: Varka bi mogla iznenaditi mnoge

Uobičajene metode koje prevaranti koriste za krađu novca dobro su poznate, no jedna specifična varka mogla bi iznenaditi mnoge. Budući da je prosinac tradicionalno najprometniji mjesec za online kupovinu, kada se diljem zemlje kupuju darovi za obitelj i prijatelje, opasnost od digitalnih prevara nikada nije veća.

To znači da prevaranti samo čekaju priliku kako bi se domogli tuđeg novca. Iako su elektronička pošta, sumnjive SMS poruke i telefonski pozivi najčešći kanali napada, prema pisanju Expressa, pojavila se nova, suptilnija metoda – ciljanje žrtava putem QR kodova koji obećavaju besplatne darove.

Opasnost skrivena u QR kodovima

Skeniranje QR kodova kamerom pametnog telefona postalo je dio svakodnevice. Koristimo ih u trgovinama za provjeru cijena, u restoranima za pregled jelovnika te na raznim reklamnim plakatima. Upravo tu naviku prevaranti sada iskorištavaju.

Umjesto legitimnih poveznica, kriminalci postavljaju lažne QR kodove koji korisnike vode na maliciozne web stranice. Čest scenarij uključuje obećanje besplatnog poklona ili velikog popusta ako se kod skenira, što u vrijeme blagdanske groznice zvuči primamljivo.

Savjeti stručnjaka: Ako zvuči predobro, vjerojatno je laž

Gareth Pindred, voditelj odjela za prijevare u Virgin Money, upozorava kupce na poseban oprez prilikom skeniranja kodova koji nude nerealno dobre pogodnosti.

"Ako ponuda zvuči previše dobro da bi bila istinita, vjerojatno i jest," ističe Pindred. Otkrio je kako prevaranti često koriste krivotvorene QR kodove prvenstveno za krađu osobnih podataka, koji se kasnije mogu iskoristiti za pristup bankovnim računima ili krađu identiteta.

Vi ste prva linija obrane

Iako banke i financijske institucije imaju razvijene sustave zaštite, stručnjaci naglašavaju da je krajnji korisnik ključan faktor sigurnosti.

"Postoji određena razina zaštite koju vam banka može pružiti, ali vi ste prva linija obrane kada je riječ o zaštiti od prevaranata," objašnjava Pindred.

Neki se savjeti mogu činiti kao stvar zdravog razuma, no stvarnost pokazuje da ljudi diljem svijeta svakodnevno postaju žrtve prevara. Zbog toga je nužno neprestano imati na umu osnovna sigurnosna pravila.

"Velika je vjerojatnost da, ako vam nešto ne djeluje ispravno, to doista i nije – stoga osigurajte da uvijek vjerujete instinktima iznad svega i uzmite si vremena da stanete, razmislite i provjerite," savjetuje stručnjak.

Zabrinjavajuća statistika

Koliko je problem raširen, pokazuje i nedavno istraživanje provedeno na uzorku od 2.000 odraslih osoba. Gotovo polovica ispitanika (47%) izjavila je da su zamalo bili prevareni, dok je čak dvije trećine priznalo da su barem jednom postali žrtvom neke vrste prevare.

U doba kada tehnologija napreduje, napreduju i metode onih koji je zloupotrebljavaju. Oprez pri skeniranju nepoznatih kodova, posebno onih nalijepljenih na javnim mjestima ili onih koji obećavaju besplatne stvari, najbolji je način da zaštitite financije tijekom blagdana.

