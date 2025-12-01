Svjetlosni spektakl ostavlja bez daha: Božićna bajka s rekordnih 5,6 milijuna lampica

Naselje Grabovnica pokraj Čazme i ove je zime postalo središte blagdanskog turizma kontinentalne Hrvatske. Imanje obitelji Salaj službeno je otvoreno za posjetitelje, a ovogodišnje izdanje manifestacije "Čarolija svjetla by Salaj" nadilazi sva dosadašnja očekivanja. S impresivnih 5,6 milijuna lampica koje kreiraju jedinstven vizualni identitet, imanje je spremno prihvatiti velik broj posjetitelja koji će u ovom zimskom ambijentu moći uživati sve do 11. siječnja 2026. godine.

Ono što je 2001. godine započelo kao skromna obiteljska inicijativa sa 70.000 lampica, danas je preraslo u međunarodno priznatu turističku atrakciju koja postavlja visoke standarde u osmišljavanju blagdanske dekoracije.

Svjetlosni spektakl na 4,5 hektara

Ovogodišnja manifestacija donosi vizualno najsadržajnije iskustvo do sada. Imanje, koje se prostire na površini od 4,5 hektara, opremljeno je složenom infrastrukturom podzemnih vodova kako bi se napajali milijuni rasvjetnih tijela raspoređenih po vegetaciji, mostovima i objektima. Posjetitelje očekuju brojni svjetlosni tuneli te figure sobova, snjegovića i saonica, dok poseban ugođaj stvara refleksija svjetlosti na vodenim površinama i mostova koji povezuju različite segmente imanja.

Svaki dio parka pomno je konceptualiziran kako bi činio tematsku cjelinu, a šetnja stazama u dužini od tri kilometra nudi jedinstven doživljaj. Vlasnik imanja Zlatko Salaj, u suradnji sa sinom Alenom, mjesecima unaprijed planira raspored dekoracija kako bi svaka sezona ponudila inovativan sadržaj.

Iako rasvjeta predstavlja temeljni identitet imanja, ovogodišnja posebnost su novoizgrađene, unikatne drvene kuće. Ovi objekti nisu tek scenografija, već predstavljaju umjetnička djela nastala u suradnji s renomiranim njemačkim kiparom Martinom Reichmannom.

Građevine se odlikuju atipičnim oblicima koji odstupaju od strogih geometrijskih pravila. Ručno izrađene od lokalnog drveta, one prostoru daju novu dimenziju, spajajući tradicijsku gradnju s elementima fantazije. Upravo ova sinteza umjetnosti i blagdanskog ugođaja čini Imanje Salaj jedinstvenim ne samo u Hrvatskoj, već i u širem europskom kontekstu. Posjetitelji imaju priliku razgledati i druge drvene skulpture u prirodnoj veličini, što dodatno obogaćuje kulturno-umjetničku ponudu manifestacije.

Manifestacija je otvorena svakodnevno, uključujući vikende i blagdane, sve do 11. siječnja 2026. godine, od 14 sati do 21 sati.

Pogledajte u galeriji kako ove godine izgleda božićna bajka obitelji Salaj.