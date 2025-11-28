Advent u Osijeku oduševit će posjetitelje: Uživajte na klizalištu i u blagdanskom lunaparku

S dolaskom najveselijeg doba godine, Osijek se ponovno pretvara u bajkovitu zimsku pozornicu, ispunjenu svjetlucavim lampicama, toplinom druženja i mirisima omiljenih blagdanskih delicija.

Advent u Osijeku ove će godine započeti 29. studenoga, a čarolija blagdana trajat će sve do 31. prosinca. Tvrđa, Gornji grad i središte grada ponovno će postati pozornica najljepšeg zimskog ugođaja, uz bogatu gastronomsku i zabavnu ponudu te niz tradicionalnih adventskih događanja. Mi vam donosimo detaljan program svih događanja.

Adventske kućice i božićni sajam u Osijeku

Posjetiteljima će na raspolaganju biti 14 kućica s ugostiteljskom ponudom te još 11 kućica s prigodnom prodajom, gdje će se moći kušati i osjetiti mirisi i okusi zime – od slavonskih delicija do kreativnih rukotvorina. Uz kućice, u Tvrđi i centru grada bit će postavljene pozornice na kojima će se odvijati bogat glazbeni program.

Trg sv. Trojstva bit će središnja adventska lokacija, a posebnu radost posjetiteljima ponovno će donijeti Kupola dobrih želja, omiljena atrakcija iz koje će se moći slati božićne razglednice u sve dijelove svijeta.

Program za djecu i obitelji

Najmlađe će razveseliti božićne radionice u Arheološkom muzeju, koje će se održavati svakoga dana od 29. studenoga do 21. prosinca. Grad će i ove godine osvijetliti tradicionalno paljenje adventskih svijeća, a obitelji će moći uživati na klizalištu, u božićnom tramvaju i blagdanskom lunaparku.

Prosinac će kulminirati velikim dočekom Nove 2026. godine na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi.

Glazbeni program Adventa u Osijeku 2025.

Koncerti se održavaju petkom i subotom u 20:00 sati, a ostalim danima u 19:30. Nedjelje imaju posebne termine.

Subota, 29.11. – Danijela Martinović

Nedjelja, 30.11. – Dora Vestić

Ponedjeljak, 1.12. – DJ

Utorak, 2.12. (Dan Grada) – Vigor

Srijeda, 3.12. – DJ

Četvrtak, 4.12. – Toma

Petak, 5.12. – Teška Industrija

Subota, 6.12. – Baruni

Nedjelja, 7.12. – Vokalni ansambl Brevis

Ponedjeljak, 8.12. – DJ

Utorak, 9.12. – DJ

Srijeda, 10.12. – Ivana Kindl & Damjan Brnić

Četvrtak, 11.12. – No Jazz Band

Petak, 12.12. – Jole

Subota, 13.12. – Matija Cvek

Nedjelja, 14.12. – HPD Lipa

Ponedjeljak, 15.12. – DJ

Utorak, 16.12. – DJ

Srijeda, 17.12. – Fluentes

Četvrtak, 18.12. – Dinko Pleša

Petak, 19.12. – Giuliano i Diktatori

Subota, 20.12. – Slavonske Lole

Nedjelja, 21.12. – Zumbići i Teen Zbor

Ponedjeljak, 22.12. – DJ

Utorak, 23.12. – DJ

Srijeda, 24.12. – Badnjak (poseban program)

Četvrtak, 25.12. – Božić (poseban program)

Petak, 26.12. – DJ

Subota, 27.12. – Klapa Šufit

Nedjelja, 28.12. – DJ

Ponedjeljak, 29.12. – DJ

Utorak, 30.12. – DJ

Srijeda, 31.12. – Nova godina (poseban novogodišnji program)

Radno vrijeme adventskih kućica u Tvrđi

Radni dani i nedjelja: 16:00 – 22:00

Petak i subota: 16:00 – 24:00

