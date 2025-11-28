FREEMAIL
Advent u Osijeku oduševit će posjetitelje: Uživajte na klizalištu i u blagdanskom lunaparku

Advent u Osijeku oduševit će posjetitelje: Uživajte na klizalištu i u blagdanskom lunaparku
Foto: Shutterstock

I ove zime Osijek se pretvara u bajkovitu zimsku pozornicu i najavljuje šaren i bogat program za Advent, a mi donosimo detaljan program

28.11.2025.
12:28
Lucija Špralja
Shutterstock
S dolaskom najveselijeg doba godine, Osijek se ponovno pretvara u bajkovitu zimsku pozornicu, ispunjenu svjetlucavim lampicama, toplinom druženja i mirisima omiljenih blagdanskih delicija.

Advent u Osijeku ove će godine započeti 29. studenoga, a čarolija blagdana trajat će sve do 31. prosinca. Tvrđa, Gornji grad i središte grada ponovno će postati pozornica najljepšeg zimskog ugođaja, uz bogatu gastronomsku i zabavnu ponudu te niz tradicionalnih adventskih događanja. Mi vam donosimo detaljan program svih događanja.

Adventske kućice i božićni sajam u Osijeku

Posjetiteljima će na raspolaganju biti 14 kućica s ugostiteljskom ponudom te još 11 kućica s prigodnom prodajom, gdje će se moći kušati i osjetiti mirisi i okusi zime – od slavonskih delicija do kreativnih rukotvorina. Uz kućice, u Tvrđi i centru grada bit će postavljene pozornice na kojima će se odvijati bogat glazbeni program.

Trg sv. Trojstva bit će središnja adventska lokacija, a posebnu radost posjetiteljima ponovno će donijeti Kupola dobrih želja, omiljena atrakcija iz koje će se moći slati božićne razglednice u sve dijelove svijeta.

Program za djecu i obitelji

Najmlađe će razveseliti božićne radionice u Arheološkom muzeju, koje će se održavati svakoga dana od 29. studenoga do 21. prosinca. Grad će i ove godine osvijetliti tradicionalno paljenje adventskih svijeća, a obitelji će moći uživati na klizalištu, u božićnom tramvaju i blagdanskom lunaparku.

Prosinac će kulminirati velikim dočekom Nove 2026. godine na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi.

Glazbeni program Adventa u Osijeku 2025.

Koncerti se održavaju petkom i subotom u 20:00 sati, a ostalim danima u 19:30. Nedjelje imaju posebne termine.

  • Subota, 29.11. – Danijela Martinović
  • Nedjelja, 30.11. – Dora Vestić
  • Ponedjeljak, 1.12. – DJ
  • Utorak, 2.12. (Dan Grada) – Vigor
  • Srijeda, 3.12. – DJ
  • Četvrtak, 4.12. – Toma
  • Petak, 5.12. – Teška Industrija
  • Subota, 6.12. – Baruni
  • Nedjelja, 7.12. – Vokalni ansambl Brevis
  • Ponedjeljak, 8.12. – DJ
  • Utorak, 9.12. – DJ
  • Srijeda, 10.12. – Ivana Kindl & Damjan Brnić
  • Četvrtak, 11.12. – No Jazz Band
  • Petak, 12.12. – Jole
  • Subota, 13.12. – Matija Cvek
  • Nedjelja, 14.12. – HPD Lipa
  • Ponedjeljak, 15.12. – DJ
  • Utorak, 16.12. – DJ
  • Srijeda, 17.12. – Fluentes
  • Četvrtak, 18.12. – Dinko Pleša
  • Petak, 19.12. – Giuliano i Diktatori
  • Subota, 20.12. – Slavonske Lole
  • Nedjelja, 21.12. – Zumbići i Teen Zbor
  • Ponedjeljak, 22.12. – DJ
  • Utorak, 23.12. – DJ
  • Srijeda, 24.12. – Badnjak (poseban program)
  • Četvrtak, 25.12. – Božić (poseban program)
  • Petak, 26.12. – DJ
  • Subota, 27.12. – Klapa Šufit
  • Nedjelja, 28.12. – DJ
  • Ponedjeljak, 29.12. – DJ
  • Utorak, 30.12. – DJ
  • Srijeda, 31.12. – Nova godina (poseban novogodišnji program)

Radno vrijeme adventskih kućica u Tvrđi

  • Radni dani i nedjelja: 16:00 – 22:00
  • Petak i subota: 16:00 – 24:00

