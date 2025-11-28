Zaštitite se! Ovo je pet trikova koje prevaranti koriste da bi vam ukrali novac

Možda se čini kao sasvim obična poruka. Mogla bi stići od nekoga kome vjerujete ili se, pak, raditi o hitnom telefonskom pozivu koji vas je uhvatio nespremne. Bez obzira na metodu komunikacije, cilj je uvijek isti: prevaranti žele vaš novac.

Prema BBC-ju, dr. Elisabeth Carter, kriminologinja, forenzička lingvistica i stručnjakinja za prevare, detaljno objašnjava pet najčešćih jezičnih trikova i tehnika koje prevaranti koriste kako bi se domogli vašeg novca.

1. Stvaraju osjećaj hitnosti

Glavna taktika, koja se provlači kroz sve ostale, jest stvaranje osjećaja hitnosti, ističe dr. Carter.

"Osjetit ćete pritisak da je nešto hitno i da morate odmah djelovati."

No, kriminalci vam možda neće otvoreno reći da požurite. Zapravo, najuvjerljiviji osjećaj hitnosti javlja se kada sami osjetite da morate brzo reagirati radi vlastite sigurnosti ili sigurnosti nekoga do koga vam je stalo, objašnjava dr. Carter. "Čini se kao da ta odluka dolazi od vas."

U jednoj od prevara s lažnom dostavom, žrtva je vjerovala da kupuje automobil iz snova po nevjerojatnoj cijeni. Mirno i pristojno joj je rečeno da će automobil biti utovaren za isporuku "čim uplata bude primljena". Iako žrtvi nije rečeno da požuri, iskrivljeni osjećaj hitnosti je, kako objašnjava dr. Carter, već ugrađen u samu situaciju.

Hitnost je također ključan element u "Bok, mama" prevari, gdje vas osoba koja se predstavlja kao vaše dijete kontaktira putem WhatsAppa s nepoznatog broja, tvrdeći da joj je mobitel pokvaren. U nevolji je i treba novac.

To stvara "instinktivni strah", pojašnjava dr. Carter: "Vaše je dijete u opasnosti i vi odmah reagirate." Ova je prevara posebno učinkovita jer prevaranti ne moraju znati vaše ime ni bilo kakve druge detalje. Oslanjaju se na to da će žrtva sama popuniti praznine, što je psihološki vrlo uvjerljivo.

Najbolji lijek protiv ovog osjećaja hitnosti jest razgovor s nekim drugim. Ako ste u stanju panike i suženog vidokruga, potražite drugo mišljenje, savjetuje dr. Carter.

2. Potiču tajnost

Kada bi vas nazvali iz banke i zatražili da razgovor držite u tajnosti, većini ljudi to bi bio ogroman znak za uzbunu.

No, prevaranti će tajnost i izolaciju postići na druge, suptilnije načine. Dok ste na telefonu s lažnim ovrhovoditeljem ili u grozničavoj razmjeni poruka s nekim tko tvrdi da je vaše dijete, često nemate vremena posavjetovati se s drugom osobom – izolacija je implicitna.

Dr. Carter naglašava da je važno zapamtiti da bi samo kriminalac, ili netko tko vam ne želi dobro, inzistirao na tome da ostanete na telefonskoj vezi. "Nijedna legitimna tvrtka, organizacija ili član obitelji neće vam zamjeriti ako poduzmete korake da se zaštitite i provjerite je li sve u redu," kaže kriminologinja.

Kod ljubavnih prevara, tajnost je puno eksplicitnija i "ugrađena" u sam odnos, kaže dr. Carter. Žrtva misli da je u privatnoj, intimnoj vezi. "Počinitelj će se često prikazati kao nevoljko ranjiv," objašnjava lingvistica. U početku će se činiti vrlo sposobnima, a zatim će početi govoriti stvari poput: "Vi ste jedina osoba kojoj se mogu povjeriti".

3. Koriste unaprijed pripremljen scenarij

Korištenje scenarija (skripte) vrlo je koristan i uvjerljiv alat za prevarante. Ako se počinitelji predstavljaju kao zaposlenici banke, pažljivo će osmisliti korake koje morate poduzeti kako biste se "zaštitili".

Scenarij o "savršenom partneru" također je ključan u ljubavnim prevarama. Mogli bi iznositi izjave poput: "Moj partner bi za mene prošao kroz vatru". Radi se o velikim gestama koje će se kasnije, ako žrtva pokaže oklijevanje, iskoristiti protiv nje.

"Oni će žrtvu, koja se samo pokušava zaštititi, prikazati kao nelojalnu ili nepovjerljivu. Okrenut će scenarij protiv nje," kaže dr. Carter. "Ovdje postoji snažna veza s obiteljskim nasiljem i prisilnom kontrolom, gdje se žrtva ljubavne prevare osjeća odgovornom za psihološku i fizičku dobrobit prevaranta."

4. Koriste tišinu kao oružje

Tišina je taktika u kojoj počinitelj u bilo kojoj vrsti prevare koja uključuje odnos naglo prekida kontakt.

S prekidom komunikacije, žrtva se počinje brinuti je li s voljenom osobom sve u redu. Zatim osjeća ogromno olakšanje i zahvalnost kada prevarant ponovno uspostavi kontakt. "Tada ste vrlo voljni i psihološki spremni uskočiti i pomoći," navodi dr. Carter. "To je izuzetno korisno za kriminalce."

U drugim slučajevima, možda pokušavate nešto kupiti, rečeno vam je da je predmet vaš, a onda nastane tišina. Počinjete se pitati je li prodan nekom drugom ili je li vaša uplata zapela.

"Počinjete stvarati scenarije u vlastitoj glavi. To je ono što kriminalci žele," navodi dr. Carter. "To ne pali alarme, jer se radi o vašim mislima, a ne o onome što vam oni govore. Naravno, sve je poteklo od njih jer su stvorili tu psihološku nestabilnost."

Tišina je također taktika zbog koje se, ako se na nju požalite, možete osjećati kao da pretjerujete. "Ako osjećate da ste preosjetljivi, krivite sebe." To je tehnika koja se, opet, povezuje s obiteljskim nasiljem i prisilnom kontrolom.

5. Grade vjerodostojnost 'preslikavanjem žanra'

"Vjerodostojnost vjerojatno nećete naći na mnogim popisima znakova za uzbunu, ali ovo je gotovo kao 'anti-znak za uzbunu'," objašnjava dr. Carter.

"Osjećate da je osoba vjerodostojna i nemate razloga sumnjati da se radi o prevari, a to je upravo ono što svi kriminalci žele postići. Žele da uopće ne sumnjate, a to će postići na nekoliko načina."

"Jedan od najočitijih je kada sami počnu govoriti o prevarantima", objašnjava lingvistica. U ljubavnim prevarama, gdje je to posebno rašireno, počinitelj bi rano mogao reći: "Ovi online prostori su krcati prevarantima, zar ne? Netko mi je upravo pokušao uzeti novac". Na taj način kriminalac vas uspavljuje u lažni osjećaj sigurnosti.

Prevaranti će također koristiti "preslikavanje žanra" kako bi njihovi zahtjevi izgledali vjerodostojno. Kada kupujete automobil ili otvarate bankovni račun, postoje određeni dokumenti koje očekujete potpisati. Prevarant će od vas tražiti da prođete kroz slične, naizgled legitimne procedure.

Savjet za zaštitu od prevare

Ključno je razumjeti da žrtva nije kriva što je prevarena, kaže dr. Carter.

"Nećemo se u potpunosti riješiti prevara, ali možemo ljude učiniti malo sigurnijima," inzistira ona. "Najvažniji način za to je da uvijek razgovarate s nekim prije donošenja odluke. To je malo dodatnog truda, ali ni približno toliko koliko ćete ga imati nakon što postanete žrtva prevare."

Ako dobijete sumnjiv poziv od nekoga tko se predstavlja kao zaposlenik banke, jednostavno poklopite i s drugog uređaja nazovite službeni broj banke koji možete pronaći na njihovoj web stranici ili na poleđini bankovne kartice.

Još jedna dobra taktika je reći: "Ne obavljam kupovinu preko telefona". Time se izbjegava neugodnost preispitivanja nečije vjerodostojnosti. To je poput vezanja sigurnosnog pojasa prije vožnje, kaže stručnjakinja: "Ne očekujete da ćete doživjeti nesreću. To nije komentar onoga što će se dogoditi toga dana. To je jednostavno nešto što činite".

