Porast internetskih prijevara uoči Crnog petka: Deset savjeta za sigurnu kupovinu

"Crni petak" nam se opasno bliži, a shodno tome raste i potrošačka groznica, koja mnoge može odvesti u probleme. Naime, ponekad smo zaslijepljeni internetskim oglasima koji nam nude robu za samo par eura ili nekoliko desetaka centi, a ne shvaćamo da iza te "povoljne kupnje", "XXXL snižena" ili "sniženja do 97 posto" stoji ozbiljna online prevara. Samo jedan klik dovoljan je da vam kibernetički kriminalci ukradu novac s računa, identitet ili, u najboljem slučaju, ne dobijete stvari koje ste naručili.

Iz Hrvatske udruge banaka (HUB) upozoravaju na sve sofisticiranije oblike krađe osobnih i kartičnih podataka. Naime, uoči "Crnog petka" razdoblje je kada raste broj internetskih kupovina, ali i pokušaja online prijevara.

"Prevaranti upravo u danima najvećih sniženja pojačavaju aktivnosti, ciljajući korisnike lažnim ponudama, oglasima i internetskim trgovinama koje izgledaju uvjerljivo, ali služe isključivo prikupljanju i zlouporabi osobnih podataka", istaknuli su.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Zbog porasta pokušaja prijevara i znatno većeg broja lažnih internetskih oglasa i web trgovina koji se svake godine pojavljuju uoči svjetskog shop vikenda važno je provjeriti vjerodostojnost oglasa koji privlače na iznimno povoljnu online kupovinu, ali i istovremeno izlažu zloupotrebi i neovlaštenom uzimanju osobnih podataka", objasnili su.

Lažni internetski oglasi pojavljuju se svugdje, od raznih informativnih portala, servisa, medija, foruma pa sve do društvenih mreža te nude "nevjerojatne popuste" pod oznakama "HOT SALE", "80% OFF", "Discount Sale" i sl. Iz HUB- a, također, upozoravaju da prevaranti sve češće kreiraju i lažne trgovine hrvatskih brendova u kojima oglašavaju totalnu rasprodaju zbog zatvaranja ili promjene asortimana.

Prije kupnje dobro provjerite internetsku trgovinu

"Takvi oglasi često vode na lažne web stranice čija je svrha isključivo krađa podataka. Kupci najčešće ne dobiju proizvod, a ukradeni podaci kasnije se koriste za neovlaštena terećenja na drugim internetskim trgovinama", kazali su.

"Građanima se savjetuje da prije kupnje dobro provjere internetsku trgovinu, uključujući i iskustva drugih korisnika, te da podatke o kartici unose samo na sigurnim i pouzdanim stranicama. Ako postoji i najmanja sumnja, vjerodostojnost trgovine mogu provjeriti putem servisa iffy.cert.hr", objasnili su.

Kako bi građanima pružila konkretne informacije i smanjila broj žrtava prijevara, HUB je uz podršku MUP-a i CARNET-ovog Nacionalnog CERT-a pokrenuo kampanju "Budimo realni" posvećenu odgovornom ponašanju na internetu.

Kroz TV spotove i edukativnu internetsku stranicu budimorealni.hr, kampanja prikazuje stvarne primjere najčešćih oblika prijevara: od lažnih stranica banaka i phishing poziva do romantičnih i investicijskih prijevara. Glavno lice kampanje je glumac Hrvoje Kečkeš, koji u ulozi "susjeda heroja" uz prepoznatljivu frazu "Budimo realni" upozorava na situacije u kojima prevaranti koriste povjerenje i brzopletost građana.

"Digitalno okruženje donosi brojne prednosti, ali i nove oblike rizika. Želimo građanima pokazati da oprez ne znači nepovjerenje, nego svijest o tome kako prepoznati sumnjive situacije i reagirati na vrijeme. Budimo realni, prevara se može dogoditi svakome, ali se uz dozu pažnje može i spriječiti", rekla je Tamara Perko, direktorica HUB-a.

Foto: Promo

Kako sigurno kupovati online u razdoblju sniženja?

Kako bi se građani zaštitili, HUB podsjeća na nekoliko osnovnih savjeta za sigurnu online kupovinu.

Deset savjeta za sigurnu kupovinu internetom:

1. Budite sumnjičavi

Kada su popusti preveliki i nisu realni (npr. poznati brend je snižen 50 posto i više), nemojte žuriti s kupnjom iako je navedeno da je ponuda još kratko dostupna. Provjerite sve prije plaćanja.

2. Kupujte od pouzdanih izvora

Koristite marke i trgovine koje su vam poznate. Nikada ne koristite veze dobivene elektroničkom poštom ili preko društvenih mreža. Podatke unosite isključivo izravno na sigurnim internetskim stranicama.

3. Provjeravajte recenzije prodavatelja

Posebno provjerite nepoznate trgovine i prodavatelje na stranicama iffy.cert.hr i scamadviser.com.

4. Provjerite web trgovinu

Prilikom pregledavanja interneta koristite HTTPS i SSL protokole. Upamtite: sam simbol lokota ne znači da je internetska stranica zakonita/legitimna.

5. Provjeravajte ponavljajuća/trajna plaćanja

Prije nego što pošaljete podatke o svojoj kartici za plaćanje trajnih usluga preko interneta, detaljno pročitajte uvjete na stranici na koje pristajete unosom kartičnih podataka i informirajte se o načinu prekida usluge.

6. Ne šaljite novce nepoznatima

Ako ne biste novac dali osobi koju ste slučajno sreli na ulici, ne činite to ni na internetu. Ako je moguće, zadržite pravo najprije primiti robu.

7. Ne šaljite podatke o kartici putem elektroničke pošte ili drugim komunikacijskim servisima

Nikada ne šaljite presliku kartice, broj kartice, PIN ili druge podatke o kartici putem elektroničke pošte. Nikada ne šaljite jednokratne zaporke SMS-om, Messengerom, WhatsAppom, Viberom ili drugim servisima.

8. Pažljivo provjerite što i koliko plaćate

prije potvrde transakcije, posebno one koja zahtijeva pouzdanu autentifikaciju klijenta (SCA), obratite pažnju na iznos koji potvrđujete na ekranima banke te naziv prodajnog mjesta u transakciji za koju dajete odobrenje. Provjerite je li sve u skladu s vašom kupnjom, tako smanjujete rizik od neželjenih troškova i prijevara.

9. Sačuvajte sve dokumente vezane za vaše online kupovine

Mogli biste ih trebati da utvrdite uvjete prodaje ili dokažete da ste platili robu.

10. Educirajte se o trendovima u online sigurnosti

Digitalno okruženje brzo se razvija pa je važno pratiti promjene u sigurnosnim praksama. Informirajte se o novim vrstama prijevara i savjetima za sigurnu kupovinu, pratite savjete banaka, regulatora i stručnjaka za sigurnost.

Detaljniji savjeti za sigurnu online kupovinu, ali i informacije o najčešćim vrstama online prijevara mogu se pronaći na mikrostranici kampanje budimorealni.hr.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'