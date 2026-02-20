Jeste li vidjeli što se događa s cijenama? 'Pa to nema veze s realnošću i mogućnostima!'

Cijene nekretnina u Hrvatskoj i dalje osjetno brže rastu od prosjeka Europske unije jer su, prema podacima Eurostata, u zadnjem kvartalu prošle godine narasle za 13,8 posto, a prosjek EU je iznosio 5,5 posto.

Najveći rast bilježi se u priobalnim gradovima, pa su najviše prosječne cijene stambenih kvadrata u Splitu, a nakon njega u Zadru.

Prosječna tržišna vrijednost stambenog kvadrata u Splitu iznosi 4187 eura, a u Zadru tek koji euro manje. U zadnjem kvartalu prošle godine cijene nekretnina u Hrvatskoj su rasle gotovo dva puta brže od europskog prosjeka.

"Mislim da to nema veze s realnošću, s mogućnostima ljudi, sa standardom općenito", kaže Zadranka Mirjana Milat, a Zagrepčanin Milan Ivandić smatra: "Mladi ljudi koji rade za, ajmo reći, dvije tisuće eura da imaju plaću, oni si to jednostavno ne mogu priuštiti. Mogu ući u neko ropstvo od 30 godina."

Koliko je stanovanje priuštivo najbolje govori omjer cijena prosječnog stambenog kvadrata na tržištu i prosječne plaće.

Najnepovoljniji omjer je u Splitu gdje za jedan prosječni kvadrat treba izdvojiti gotovo tri prosječne plaće (2,9), a Zadar ga slijedi u stopu (2,8). U glavnom gradu je stanovanje priuštivije jer prosječan kvadrat stoji gotovo upola manje (1,7). Najpovoljniji kvadrati su u Slavoniji i Slavonskom Brodu gdje prosječno stoje 1,3 prosječne plaće.

Prema dugogodišnjem iskustvu posrednika u trgovini nekretninama - u Zadru je još uvijek najviše lokalnih kupaca: mladih obitelji i samaca.

"Oni najčešće traže najmanji mogući oblik krova nad glavom. Tako bih se izrazio jer kreditna sposobnost uvjetuje zapravo njihovu kupovinu. Znači, oni traže ili garsonijere ili jednosobne stanove ili ako je veća obitelj sa djecom, muž, žena i djeca, onda traže manje dvosobne stanove, to znači 60-ak plus kvadrata", kaže Vedran Vinketa, vlasnik agencije za promet nekretninama, i dodaje kako su ostali kupci hrvatski iseljenici povratnici, građani iz unutrašnjosti Hrvatske i stranci.

Uz stalni rast cijena rada i građevinskog materijala, a još uvijek vlada i potražnja za nekretninama, rast cijena nekretnina neće tako lako stati.

"Sve je to praktički rezultat da se vrijednost štednje prepolovila i ljudi nemaju nekakve alternative, financijsko tržište nije razvijeno, slaba je financijska pismenost i onda ljudi nemaju u što drugo nego u ono nešto što je opipljivo, u ciglu, u beton, kupi stan, kupi nekakav apartman, pa ćeš od toga imati i nekakav dodatni prihod", smatra pročelnik Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru Jurica Bosna.

Cijenu diktiraju prvenstveno lokacija, starost i kvaliteta gradnje, ali i opremljenost nekretnine.

Uz staru gradsku jezgru, Diklo i Puntamiku koji su oduvijek najskuplji dijelovi Zadra, sada su tu i Arbanasi u kojima se gradi jako puno luksuznih vila i za stanovanje i za najam. Ovdje pogled i položaj diktiraju sve.

Cijena kvadrata troetažne vile uz more na Karmi vjerojatno neće biti ispod 8 tisuća eura, pa će svaki stan stajati oko milijun i 600 tisuća eura.

"Ovdje su napravljena dva trosobna stana kvadrature od 150 do 250 metara kvadratnih s time da svaki od njih ima smart sistem sustav, vlastite saune jacuzzi, bazen prizemni stan i krovna terasa za penthouse", kaže zadarska agentica za promet nekretninama Ivana Ančić.

Ovakve nekretnine ipak su rijetkost, ali letvica s cijenama na tržištu nekretnina stalno se pomiče sve više, doslovno put neba.