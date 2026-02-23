Taksist u Zagrebu 'oderao' Karlovčanku: Pazite koliko joj je naplatio vožnju od pet kilometara

Od autobusnog kolodvora u Zagrebu do Vinogradske bolnice za 51.36 eura. Točnije, skoro 10 eura po kilometru. Toliko je naša čitateljica platila vožnju taksijem i ostala u takvom šoku da su joj u bolnici, kaže nam, jedva uspjeli izvaditi krv.

Da priča bude gora, autobusnu kartu od Karlovca u kojem živi do Zagreba istog je jutra platila 6,10 eura - 11 centi po kilometru.

Naravno, nisu taksi i autobus isto prijevozno sredstvo, nije to poanta priče, ali ova usporedba zgodno ilustrira još jednu u nizu priča o lakomim taksistima kojih u Lijepoj našoj ne manjka.

'Pitala sam ga jel se šali'

"Nakon dugo vremena išla sam u Zagreb", priča nam čitateljica. "Imala sam zakazan termin u bolnici, zakasnila minutu na autobus. Ta minuta me koštala. Inače bih došla 30-40 minuta ranije u Zagreb i mogla bih pješice doći do bolnice. Nisam smjela zakasniti tako da sam morala uzeti taksi. Samo taj je bio. Pitala sam ga za cijenu, rekao je 'Prema taksimetru'. Dobro, pomislila sam, nije više od 20 eura. Ali kad smo došli na odredište i kad je rekao cijenu, nisam mogla vjerovati, pitala sam ga jel se šali", ogorčeno govori čitateljica.

Na naše pitanje, što joj je taksist odgovorio, kratko nam kaže: "Što će mi reći, uzeo je novac. Rekao je da je privatni taksi. Katastrofa. Morala bi postojati neka tarifa, ovo je guljenje kože ljudima. Uredu da je skuplje, ali ne može biti toliko skuplje. Morala bi biti neka granica koju bi svi taksisti morali poštivati, ovo je stvarno previše. Došla bih do Dubrovnika za taj novac, imala bih za cijeli tjedan za put i hranu na poslu", govori nam neutješna čitateljica.

Problem privatnih taksija koji 'gule kožu' putnicima - uglavnom turistima i onima koji se rijetko voze taksijem pa nisu upoznati s ovakvim 'lovcima' - nije nepoznanica u resornom ministarstvu.

Uskoro promjene

Kako je za RTL Direkt nedavno izjavio državni tajnik Ministarstva prometa, Tomislav Mihotić, u tijeku je osnivanje radnog tijela koje bi trebalo raditi na izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji, između ostalog, uređuje taksi usluge i fomiranje njihovih cijena.

"Pokušat ćemo sve to pomiriti na način da i minimalna i maksimalna cijena bude na neki način limitirana i kontrolirana, i da svi koji se bave taksi uslugom i koji je koriste budu maksimalno zadovoljni", naglasio je Mihotić u Dikretu.

Uvođenje minimalnih i maksimalnih cijena po kilometru za taksiste bi značilo da više nemaju neisplativih vožnji, ali i da putnici poput naše čitateljice više neće biti meta privatnih taksista koji računaju na žurbu ili neznanje svojih putnika u jednakoj mjeri u kojoj putnici računaju da su svi taksisti 'fer' i da svi imaju 'razumne cijene'.

Do tada, svima koji koriste taksi - a posebno onima koji ga koriste rijetko - savjetujemo da obavezno pitaju vozača za točan iznos vožnje po kilometru, okvirnu cijenu do deestinacije prije nego započne vožnja, a najbolje od svega - da zatraže cjenik.

