I evo njih opet! Sjećate se taksi firme koja je 1 km naplatila 1506 €? Pojavio se novi račun

"Veselila sam se Hrvatskoj punih 10 minuta. A onda mi je taksist sve upropastio", tako započinje priču žena koja je za 24sata ispričala svoje neugodno iskustvo s taxi vožnjom.

Hrvatica koja živi u Austriji i koja je bila u posjeti Hrvatskoj pokazala je račun, taksi od Glavnog kolodvora do Autobusnog platila je 52 eura.

To je vožnja manja od dva kilometra, a traje maksimalno 10 minuta, često i manje. Riječ je o istoj taksi firmi koja je nedavno Novozelanđanki naplatila 1500 eura od Glavnog kolodvora do Frankopanske. Tada se vozač pravdao da se zabunio kod pritiskanja brojeva POS uređaju pa joj je kasnije vraćeno 1350. Vožnju joj je, naplatio 'samo' 150 eura.

Hrvatsku je tada šokirao taj slučaj pa se može reći da je ova žena još 'dobro prošla'.

"Rekla sam mu da to nije normalno, a on se opravdavao da mu je start 10 eura po kilometru, odnosno 20 nedjeljom. Još je rekao da on plaća sebi sve doprinose dok svi ostali rade na crno. Namjerno sam platila karticom i inzistirala na računu", rekla je.

Dodala je da je kartu za vožnju vlakom od 600 kilometara platila 59 eura, dok joj je avionska karta Beč - Zagreb ispala 30 eura.

"Sve je jeftinije nego ovaj taksi. Prijavila sam ga u Udrugu za zaštitu potrošača i na poreznu", poručila je.

