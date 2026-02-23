Plenković oštro odgovorio Milanoviću: 'Nema on ovlasti govoriti ministrima gdje će putovati'

Održana je redovita sjednica Predsjedništva HDZ-a gdje se okupio vrh stranke. Nakon sjednice će se premijer Andrej Plenković obratiti novinarima.

Koalicijski sastanak vladajuće većine sazvan je za srijedu, a iz vodstva HDZ-a poručuju da je koalicija stabilna. Kao dokaz navode glasanje održano u petak u Hrvatskom saboru na kojem je potvrđen novi ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić.

Plenković se osvrnuo na svoje putovanje u Indiju gdje je bio s ministrom Habijanom.

"Zadovoljni smo s najrecentnijom anketom koja potvrđuje HDZ u desetoj godini mandata na 30 posto, što je itekako poticajno za daljnji rad Vlade, stranke i parlamentarne većine", rekao je.

Kazao je i da je jutros razgovarao s Penavom, Hrebakom i zastupnicom Ban.

"Nakon povratka iz Ukrajine razgovarat ćemo sa svim koalicijskim partnerima da vidimo sve te teme koje su se razvile u političkom prostoru zadnjih desetak dana. Nastojat ćemo ih riješiti i omogućiti normalno funkcioniranje većine ", kazao je Plenković.

Anušićev posjet Izraelu

Novinari su ga upitali o Milanovićevoj reakciji na posjet ministra Anušića Izraelu. Iz Ureda Predsjednika poslali su priopćenje u kojem su osudili taj posjet i istaknuli da "pripadnici OSRH neće sudjelovati ni na koji način u provođenju bilo kojeg dogovora, ugovora ili sporazuma s izraelskom vojskom ili izraelskom vojnom industrijom".

"Što se tiče nacionalnih interesa, Vlada ih čuva. Što se tiče jačanja Hrvatske vojske, Vlada to radi više nego ijedna Vlada prije. Transformacija svega onoga što se baziralo na istočnoj tehnologiji, prelazak na zapadnu tehnologiju je glavna karakteristika onoga što mi radimo-. Proračun koji je povećan dva puta, ispunjavanje zavjeta NATO-a gdje samo na 2,10 izdvajanja na obranu danas, na 34 posto na izdvajanju za modernizaciju, veća prava vojnicima... sve su to postignuća ove Vlade. Prema tome, ovi politički komentari mogu se čuti i biti u eteru. Anušić je tamo kao političar, ne kao vojnik", poručio je Plenković.

"Nema Predsjednik nikakve ovlasti o tome da govori Vladi gdje će ministri ili predsjednik Vlade ići. Nit mi njega nismo pitali u koje zemlje ide u posjetu u zadnje vrijeme. Prema, tome,nije to ništa bitno za Vladu što je on tu priopćio", rekao je Plenković i dodao da ni suradnja obrambene industrije nije u njegovoj nadležnosti.

"Stvar je na jačanju Hrvatske vojske, uspostavljanju suradnje sa svim zemljama koje su nam bitne. Ovaj posjet je u tom kontekstu", poručio je Plenković.

Suradnja s Izraelom

Novinari su upitali kada je počelo iniciranje suradnje s Izraelom i što bi ta suradnja trebala biti. Podsjetili su ga da je Milanović i ranije kritizirao suradnju s Izraelom, na što mu je Plenković odgovorila da 'ne zna o čemu govori' i da ta suradnja 'nije na stolu'.

"Dobro, ali bio je izraelski ministar vanjskih poslova ovdje, ministar je sada tamo, ja sam se sastao sa izraelskim predsjednikom u Davosu. Mi razgovaramo s Izraelom kao što razgovaramo s predstavnicima palestinske vlasti. Prema tome, to nije nešto što bi nas na bilo koji način ograničavalo", rekao je Plenković i ponovio da je Anušić ondje kao političar, a ne kao vojnik.

Novinar ga je ponovno upitao što je na stolu, na što mu je Plenković odgovorio da će 'Anušić o tome izvještavati kada se vrati. Pitajte njega'.

Novinari su ga potom ponovno upitali kako točno opisuje političku suradnju Izraela i hrvatske.

"Pa već vam je Anušić odgovorio. Pa neću ja ponavljati njegova priopćenja".

Dabrin prijedlog zakona

Što se tiče planova Vlade o otkupu zemljišta Vjesnika kazao je da je to nešto o čemu ministar Bačić govori neko vrijeme.

"Ne znam ima li tu što novoga. Znam da je krenulo u taj proces rušenja nebodera i to je to", rekao je Plenković.

Što se tiče Dabrinog zahtjeva za zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane, kaže da toga neće biti.

"Ma kakav zakon. Kao prvo, ta ideja uopće nije na stolu i nema nikakve teoretske šanse da to HDZ podrži. Nie problem tu ta inicijativa koja je došla par dana nakon pjevanja, koju smo mi tu osudili, a vidim da neki slabo prate što govorimo, pa misle da smo nešto relativizirali. To govorim za ove komentatore u medijima. Takvih zakona nema", poručio je Plenković i dodao da nisu Vlada koja nešto zabranjuje.