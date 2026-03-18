Zvijezda Reala i lijepa manekenka prekinuli: 'Razlaz je bio težak, no oboje su shvatili jedno'

Trent Alexander-Arnold, engleski nogometaš koji nastupa za Real Madrid i njegova djevojka Estelle Behnke prekinuli su vezu. Par koji je započeo vezu u listopadu 2024. godine, navodno se razdvojio i ostao u dobrim odnosima. Izvor je za The Sun rekao:

"Razlaz je bio težak, no i Trent i Estelle znali su da je to najbolje za oboje. Proveli su zajedno posebne trenutke, ali kreću različitim putem, puni ljubavi i zahvalnosti na zajedničkim iskustvima."

Estelle je bila na veličanstvenoj dobrodošlici koju je organizirao predsjednik Real Madrida Florentino Perez na Santiago Bernabeu stadionu.

Često su je viđali kako bodri Trenta Alexandera Arnolda. Inače, par se upoznao mjesec dana nakon Trentova raskida s Iris Law, kćeri Judea Lawa i Sadie Frost.

Upoznali su se snimajući reklamu za poznati brend. Trent je tada počeo lajkati Estelline objave na Instagramu o njezinu luksuznom životnom stilu.

Bili su viđeni na putovanju u Soho Farmhouse u Cotswoldsu, koji košta skoro 7.000 eura po noći i večerali su u poznatom restoranu Cibo u Haleu.

Prošle godine Trent je Estelle odveo na romantični mini odmor u Veneciju, a u prosincu su uživali u zimskom bijegu na Barbadosu.

Trent je napustio svoj matični klub Liverpool za 10 milijuna funti nakon što je ispunio svoj ugovor od 180.000 funti tjedno.

Neki navijači bili su ljuti zbog njegovog odlaska.

No, Trent Alexander Arnold izjavio je:

"Ovo je najteža odluka koju sam donio u svom životu."

U utorak je Trent započeo u utakmici u kojoj je Real Madrid pobijedio Manchester City 2-1, a španjolska momčad osigurala ukupnu pobjedu, odnosno prolaz rezultatom 5-1 u uzvratu osmine finala Lige prvaka...

"Oboje su vrlo zauzeti i došli su do tužnog zaključka da njihova veza neće potrajati na duže staze", navodi izvor.

Britanska influencerica Estelle, koja ima 25 godina, pomogla je 27-godišnjem Trentu da se prilagodi nakon njegova odlaska iz Liverpoola u Real Madrid u lipnju. Estelle je nakon prekida prestala pratiti Trenta na društvenim mrežama.

Predstavnici Trenta nisu odgovarali na upite The Sun-a za komentar.

