TEŠKA BOLNICA /

Real Madrid u velikoj krizi: Nedostaje im 12 prvotimaca, Alonso morao povući potez

Real Madrid u velikoj krizi: Nedostaje im 12 prvotimaca, Alonso morao povući potez
Foto: Mutsu Kawamori/aflo/profimedia

Kylian Mbappé upitan je jer ga i dalje muči koljeno

13.12.2025.
9:00
Sportski.net
Mutsu Kawamori/aflo/profimedia
Real Madrid u nedjelju igra u gostima protiv Alavesa i pokušava zadržati korak za Barcelonom koja nakon 16 kola La lige ima četiri boda više. 

Real je u blagoj krizi jer u zadnjih sedam utakmica imaju tek dvije pobjede, a sada su povezali i dva domaća poraza jer su nakon Celte Vigo u prvenstvu, izgubili i od Manchester Cityja u Ligi prvaka. Da stvar bude gora za Xabija Alonsa, Real muku muči s ozlijeđenim igračima. 

Sve o Real Madridu čitajte na portalu Net.hr. 

Tako bi Realu protiv Alavesa moglo nedostajati čak 12 igrača. Kylian Mbappé upitan je jer ga i dalje muči koljeno nakon utakmice sa Celtom zbog čega je morao propustiti utakmicu sa Cityjem u srijedu. Francuz nije trenirao s ekipom i nije jasno hoće li biti spreman za Alaves. 

Alonso posegnuo za juniorima

Madriđanima će nedostajati i Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, Éder Militão, a suspendirani su Alvaro Carreras i Fran Garcia. Alonso na raspolaganju nema niti jednog zdravog beka i primoran je pozvati juniora Victora Valdepeñasa koji je priključen prvoj ekipi. 

Osim nabrojanih, pod znakom pitanja su i Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Antonio Rüdiger i Dean Huijsen. Alonso je u velikim problemima, ako se nekim slučajem Barcelona još dodatno odvoji u ovom kolu, Alonso možda ne dočeka 2026. na klupi Kraljevskog kluba.

Real MadridXabi AlonsoLa LigaKylian Mbappe
