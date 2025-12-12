Vrlo brzo nakon što je razbjesnio dinamovce, Kolarić dobio nagradu od UEFA-e

Patrik Kolarić, 30-godišnji hrvatski nogometni sudac, dobio je promaknuće od UEFA-a i moći će suditi utakmice Lige prvaka.

UEFA je, naime, Kolarića uvrstila u u Prvu skupinu sudaca, što mu otvara mogućnost suđenja utakmica u najelitnijim europskim klupskim natjecanjima, Europskoj ligi i Ligi prvaka.

Ova odluka UEFA-e dolazi nakon što se Kolarić našao pod kritikama nakon suđenja posljednjeg derbija Dinama i Hajduka, u kojoj je prema mišljenjima nekih donio pogrešne odluke.

Predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a Bertrand Layec stao je u obranu Kolarića nakon derbija i procijenio da je donosio dobre odluke, no ipak ga je oslobodio suđenja u sljedećem kolu HNL-a.

