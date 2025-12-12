FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PALA ODLUKA /

Vrlo brzo nakon što je razbjesnio dinamovce, Kolarić dobio nagradu od UEFA-e

Vrlo brzo nakon što je razbjesnio dinamovce, Kolarić dobio nagradu od UEFA-e
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Kolarić je ušao u Prvu skupinu sudaca

12.12.2025.
22:24
M.G.
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Patrik Kolarić, 30-godišnji hrvatski nogometni sudac, dobio je promaknuće od UEFA-a i moći će suditi utakmice Lige prvaka.

UEFA je, naime, Kolarića uvrstila u u Prvu skupinu sudaca, što mu otvara mogućnost suđenja utakmica u najelitnijim europskim klupskim natjecanjima, Europskoj ligi i Ligi prvaka.

Ova odluka UEFA-e dolazi nakon što se Kolarić našao pod kritikama nakon suđenja posljednjeg derbija Dinama i Hajduka, u kojoj je prema mišljenjima nekih donio pogrešne odluke.

Predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a Bertrand Layec stao je u obranu Kolarića nakon derbija i procijenio da je donosio dobre odluke, no ipak ga je oslobodio suđenja u sljedećem kolu HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: FIFA pod teškim optužbama: Zar ovoliko moramo izdvojiti za praćenje reprezentacije?

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PALA ODLUKA /
Vrlo brzo nakon što je razbjesnio dinamovce, Kolarić dobio nagradu od UEFA-e