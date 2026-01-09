FREEMAIL
PAO DOGOVOR /

Doznajemo: Slavko Goluža ima novi posao, stiže na klupu hrvatskog kluba

Doznajemo: Slavko Goluža ima novi posao, stiže na klupu hrvatskog kluba
Foto: Milan Kapusta/tasr/profimedia

Potvrđeno nam je da Goluža preuzima klupu hrvatskog kluba

9.1.2026.
11:05
Maj Gašparac
Milan Kapusta/tasr/profimedia
Slavko Goluža, legendarni hrvatski rukometaš i bivši izbornik naše reprezentacije, novi je trener RK Bjelovara, potvrđeno je Net.hr-u.

Bjelovar se natječe u drugom rangu hrvatskog rukometa, trećeplasirani je klub u 1. HRL Sjever, a Goluža će na klupi naslijediti Zlatka Dozana.

Njegovim dolaskom ambiciozna uprava kluba jasno je istaknula cilj, a to je povratak u elitnu Premijer ligu.

Put od kapetana do stratega

Golužin prijelaz s terena na trenersku klupu bio je prirodan slijed događaja. Kao srednji vanjski i neosporni vođa na terenu, bio je produžena ruka trenera na parketu, a i sam je u intervjuima često isticao kako je oduvijek znao da će se baviti trenerskim poslom. Iskustvo je godinama kalio kao pomoćnik Lini Červaru u reprezentaciji, od kojeg je, kako kaže, najviše naučio i s kojim i danas ima odličan odnos. Taj ga je put pripremio za samostalne izazove koji su uslijedili i oblikovao ga u trenera prepoznatljivog stila.

Tri reprezentativne bronce i bogato klupsko iskustvo

Vrhunac trenerske karijere doživio je na klupi hrvatske reprezentacije, koju je vodio od rujna 2010. do veljače 2015. godine. U tom je razdoblju Hrvatsku odveo do tri uzastopne brončane medalje na velikim natjecanjima: Europskom prvenstvu u Srbiji 2012., Olimpijskim igrama u Londonu iste godine te Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2013. godine. Iako je s klupe otišao nakon šestog mjesta na SP-u u Kataru, ostavio je dubok i neizbrisiv trag.

Njegova klupska karijera vodila ga je kroz brojne izazove. U nekoliko je navrata vodio RK Zagreb, s kojim je osvajao domaća prvenstva i kupove, a zapažen uspjeh ostvario je i u slovačkom Tatran Prešovu. Trenirao je i Sisciju, Varaždin te se okušao u inozemstvu vodeći kuvajtsku Al Qadsiju.

Slavko GolužaHrvatska Rukometna ReprezentacijaRk ZagrebRukomet 2026
komentara
Doznajemo: Slavko Goluža ima novi posao, stiže na klupu hrvatskog kluba