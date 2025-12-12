FREEMAIL
NA POLJUDU /

Hajduk je odavno ispao iz Konferencijske lige, ali jedan rekord još drži

Hajduk je odavno ispao iz Konferencijske lige, ali jedan rekord još drži
Foto: Tom Dubravec/imago Stock&people/profimedia

Hajduk je na gostovanju u Tiranu izgubio nakon produžetaka i tako ostao bez europske jeseni

12.12.2025.
22:08
Sportski.net
Tom Dubravec/imago Stock&people/profimedia
Hajduk već odavno nije u Konferencijskoj ligi. Bijeli su svoj europski nastup završili još u kolovozu u 3. kvalifikacijskoj rundi. Ipak, splitski klub i dalje drži rekord Konferencijske lige za ovu sezonu.

Riječ je, naravno, o posjećenosti. Utakmica Hajduka protiv Dinama Cityja iz Tirane i dalje je najposjećenija utakmice Konferencijske lige u ovoj sezoni. Na Poljudu su sedmog kolovoza bila prisutna 31 tisuća i 652 navijača. Iz Hajduka je Mainz koji je na utakmicama protiv Zrinjskog i Fiorentine bilo nešto više od 30 tisuća ljudi. Hajduk je na gostovanju u Tiranu izgubio nakon produžetaka i tako ostao bez europske jeseni.

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr.

 

 

U Ligi prvaka dominira Borussia Dortmund koja je rasprodala svih 81,365 karata za tri utakmice ligaške faze protiv Bilbaa, Villarreala i Bode. U Europskoj ligi je na vrhu Roma i njihove utakmice protiv Midtjyllanda i Lillea, a na trećem mjestu je utakmica Stuttgarta i Feyenoorda

