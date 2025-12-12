Hajduk je odavno ispao iz Konferencijske lige, ali jedan rekord još drži

Hajduk već odavno nije u Konferencijskoj ligi. Bijeli su svoj europski nastup završili još u kolovozu u 3. kvalifikacijskoj rundi. Ipak, splitski klub i dalje drži rekord Konferencijske lige za ovu sezonu.

Riječ je, naravno, o posjećenosti. Utakmica Hajduka protiv Dinama Cityja iz Tirane i dalje je najposjećenija utakmice Konferencijske lige u ovoj sezoni. Na Poljudu su sedmog kolovoza bila prisutna 31 tisuća i 652 navijača. Iz Hajduka je Mainz koji je na utakmicama protiv Zrinjskog i Fiorentine bilo nešto više od 30 tisuća ljudi. Hajduk je na gostovanju u Tiranu izgubio nakon produžetaka i tako ostao bez europske jeseni.

🏟️ Most attended matches per competition (as of 12 Dec):



🔵 Champions League:

81,365 🇩🇪 B. Dortmund - 🇪🇸 Athletic Club

81,365 🇩🇪 B. Dortmund – 🇪🇸 Villarreal

81,365 🇩🇪 B. Dortmund – 🇳🇴 Bodø/Glimt 💥🆕



🟠 Europa League:

61,653 🇮🇹 Roma – 🇩🇰 Midtjylland

61,561 🇮🇹 Roma - 🇫🇷 Lille… — Football Meets Data (@fmeetsdata) December 12, 2025

U Ligi prvaka dominira Borussia Dortmund koja je rasprodala svih 81,365 karata za tri utakmice ligaške faze protiv Bilbaa, Villarreala i Bode. U Europskoj ligi je na vrhu Roma i njihove utakmice protiv Midtjyllanda i Lillea, a na trećem mjestu je utakmica Stuttgarta i Feyenoorda.

