Svjetski prvak napušta Europu i potpisuje za južnoameričkog giganta?

Argentinski nogometni virtuoz i zvijezda Rome, Paulo Dybala, našao se u središtu glasina koje su uzburkale nogometni svijet s obje strane Atlantika. Priča o njegovom senzacionalnom povratku u domovinu i prelasku u redove slavnog kluba Boca Juniors mješavina je sna, nade navijača i strateških poteza koji bi mogli redefinirati južnoameričku nogometnu scenu. Iako su izvještaji oprečni, ideja o dolasku "La Joye" na La Bomboneru sve je glasnija.

Kako je rođena priča o transferu?

Saga o Dybalinom prelasku u Bocu nije nastala slučajno. Ključnu ulogu odigrao je njegov bliski prijatelj i bivši suigrač iz Rome, Leandro Paredes, koji se u srpnju 2025. vratio u Bocu i od tada aktivno nagovara Dybalu da mu se pridruži. Priču je dodatno potpalio Paredesov otac javnom izjavom: "Znam neke stvari. Znam da Paulo želi doći. Njegovo srce kuca za Bocu."

Interes nije ostao samo na razini želja. Marcelo Delgado, direktor Boca Juniorsa, javno je potvrdio ambiciju kluba, opisavši mogući transfer kao "mješavinu sna, iluzije i stvarnosti", čime je dao službenu težinu špekulacijama koje su se proširile iz Buenos Airesa.

Razlozi za odlazak iz Rima

Iako je Dybala u prosincu 2025. navodno demantirao glasine i izrazio želju za ostankom, nekoliko faktora čini njegov odlazak iz Europe realnom opcijom.

Ugovorna situacija: Njegov ugovor s Romom istječe u lipnju 2026. godine, što znači da već od siječnja 2026. može slobodno pregovarati s drugim klubovima o ljetnom transferu bez odštete.

Ozljede i forma: Boravak u Rimu obilježile su česte ozljede koje su ograničile njegovu kontinuiranost i utjecale na formu. Sezona 2025./2026. opisuje se kao jedna od njegovih najtežih.

Osobni motivi: Snažna želja za povratkom u domovinu i ponovnim povezivanjem s korijenima predstavlja važan emocionalni faktor. Neki izvori navode da je i njegova supruga, Oriana Sabatini, sklona povratku u Argentinu.

Financijski aspekt: Roma provodi strategiju smanjenja platnog spiska, a Dybala je, s plaćom od navodno 8 milijuna eura godišnje, jedan od najplaćenijih igrača. Ostanak bi vjerojatno zahtijevao značajan financijski kompromis.

Financijski uvjeti i mogući scenariji

Ako Boca Juniors želi dovesti Dybalu prije isteka ugovora, morat će pregovarati s Romom o odšteti. Njegov ugovor je ranije sadržavao otkupnu klauzulu od 12 milijuna eura za strane klubove, što može poslužiti kao orijentir. Druga, izglednija opcija je pričekati ljeto 2026., kada bi stigao kao slobodan igrač. U svakom slučaju, Dybala bi morao pristati na značajno smanjenje plaće kako bi se uklopio u financijske okvire argentinskog velikana.

Kratka karijera i argentinski počeci

Nadimak "La Joya" ("Dragulj") zaradio je na samom početku karijere, koju je 2011. započeo u klubu Instituto de Córdoba u drugoj argentinskoj ligi. Već 2012. seli u Europu, potpisavši za Palermo. Vrhunac karijere doživio je u Juventusu, gdje je u sedam sezona osvojio pet naslova prvaka Italije i brojne druge trofeje. U Romu je stigao 2022. godine. S reprezentacijom Argentine okitio se naslovom svjetskog prvaka 2022. godine u Kataru.

Vrijeme će pokazati hoće li se Dybalin san o povratku ostvariti. Do tada, neizvjesnost oko njegove budućnosti ostat će jedna od najintrigantnijih priča na nogometnom tržištu, a navijači Boce s nestrpljenjem će iščekivati rasplet.

