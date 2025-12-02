Neymar odlazi iz Brazila i potpisuje za engleskog velikana?

Brazilski superstar Neymar mogao bi u 34. godini napraviti novi spektakularni transfer, napustiti svoj dječački klub, brazilski Santos, i potpisati za engleski Manchester United, objavio je Goal.

Spekulacije je pokrenula Neymarova navodna želja za povratkom u brazilsku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva. Smatra se da 33-godišnjak traži povratak u Europu kako bi osigurao poziv. Manchester United, kao globalni velikan, spominje se kao jedna od mogućih destinacija, unatoč tome što se klub ne natječe u Europi ove sezone.

Sumnje i surova realnost

Realnost je, međutim, znatno drugačija. Bivši napadač Uniteda, Louis Saha, izrazio je ozbiljne sumnje. "Sada se čini krhak, ozlijeđen. Možda je izgubio svoju iskru", izjavio je, dovodeći u pitanje je li Neymar spreman žrtvovati se za momčad. Podaci mu idu u prilog: samo tri gola u 16 nastupa za Santos i duga povijest ozljeda čine ga rizičnom investicijom za zahtjevnu Premier ligu.

Ne uklapa se u viziju novog Uniteda

Dolazak Neymara u potpunoj je suprotnosti s novom klupskom strategijom pod vodstvom INEOS-a. Uprava želi graditi momčad na mlađim, perspektivnim igračima, a ne na skupim zvijezdama u zalasku karijere. Iako United financijski može podnijeti njegovu plaću, ulaganje u 33-godišnjaka bez garancije povrata ne uklapa se u dugoročne planove kluba.

Could Neymar’s move to Manchester United spark a Premier League revival or risk unsettling the Red Devils? pic.twitter.com/t6Xb8ACU8Z — FootballSpectator (@footballspecttr) November 20, 2025

Iako je priča o Neymaru u crvenom dresu medijski privlačna, transfer je daleko od realnosti. Između igračevih želja i klupske strategije prevelik je jaz. Stoga se čini da će Neymarova europska avantura ostati samo glasina, dok se kao izglednija opcija spominje odlazak u američki MLS.

