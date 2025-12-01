FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKANTNO /

Bivši suigrač otkrio veoma čudan detalj u vezi Neymara

Bivši suigrač otkrio veoma čudan detalj u vezi Neymara
×
Foto: Penta Press/shutterstock Editorial/profimedia

'To ti je normalno. On je klaustrofobičan. Nikad ne zaključava vrata' odgovorio mu je suigrač

1.12.2025.
10:05
Sportski.net
Penta Press/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši golman PSG-a Alexandre Letellier otkrio je iznenađujuću anegdotu o Neymaru. Naime, bivši treći vratar trenutnog prvaka Europe, prisjetio se nevjerojatne scene koja je uključivala Neymara.

Naime, Letellier je u jednom trenutku ušao u kupatilo gdje je vidio Neymara kako sjedi na WC školjici sa širom otvorenim vratima.

"Jednog dana idem u WC, uđem i vidim Neyja kako sjedi na WC školjki, vrata širom otvorena. Smrznuo sam se," rekao je Letellier, koji se povukao iz WC-a i naletio na Abdoua Dialla, koji je odmah primijetio njegov izbezumljen izraz. "Alex, što je bilo?" — "Upravo sam ušao u WC… a Ney je unutra, obavlja nuždu… s otvorenim vratima," ispričao je za L’Équipe.

Diallov odgovor bio je legendaran: "To ti je normalno. On je klaustrofobičan. Nikad ne zaključava vrata." Da, Neymar je, izgleda, koristio toalet s otvorenim vratima jer ga je bilo strah da ostane zarobljen unutra. Priča neobična gotovo koliko i sam Neymar.

POGLEDAJTE VIDEO: Priča godine na posebnom turniru: nova malonogometna momčad oduševila sve

NeymarToaletWcPsg
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOKANTNO /
Bivši suigrač otkrio veoma čudan detalj u vezi Neymara