Messi donio Miamiju prvi naslov prvaka, pa se izjednačio sa Srbinom

Lionel Messi prvi je uzastopni dobitnik nagrade Landon Donovan za najboljega nogometaša MLS lige nakon što je odličnu sezonu okrunio naslovom prvaka.

Pridružio se srpskom igraču Predragu Radosavljeviću Prekiju (1997., 2003. s Kansas Cityjem) kao jedini igrač koji je dvaput osvojio MVP nagradu ove nogometne lige.

Messi je upisao dvije asistencije dok je Miami u subotu pobijedio gostujuće Vancouver Whitecapse s 3-1 i osvojio naslov prvaka. 38-godišnji osmerostruki osvajač Zlatne lopte je u doigravanju imao šest golova i devet asistencija, a postigao je barem jedan gol ili asistenciju u svih šest Miamijevih utakmica.

S 29 golova i 19 asistencija u sezoni, Messi je bio jedan gol manje od rekorda lige od 49 "bodova" koji je postavio legenda Los Angeles FC-a Carlos Vela 2019. godine.

