FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MLS /

Messi donio Miamiju prvi naslov prvaka, pa se izjednačio sa Srbinom

Messi donio Miamiju prvi naslov prvaka, pa se izjednačio sa Srbinom
×
Foto: Megan Briggs/getty Images/profimedia

Pridružio se srpskom igraču Predragu Radosavljeviću Prekiju (1997., 2003. s Kansas Cityjem) kao jedini igrač koji je dvaput osvojio MVP nagradu ove nogometne lige

9.12.2025.
20:07
Hina
Megan Briggs/getty Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lionel Messi prvi je uzastopni dobitnik nagrade Landon Donovan za najboljega nogometaša MLS lige nakon što je odličnu sezonu okrunio naslovom prvaka.

Pridružio se srpskom igraču Predragu Radosavljeviću Prekiju (1997., 2003. s Kansas Cityjem) kao jedini igrač koji je dvaput osvojio MVP nagradu ove nogometne lige.

Messi je upisao dvije asistencije dok je Miami u subotu pobijedio gostujuće Vancouver Whitecapse s 3-1 i osvojio naslov prvaka. 38-godišnji osmerostruki osvajač Zlatne lopte je u doigravanju imao šest golova i devet asistencija, a postigao je barem jedan gol ili asistenciju u svih šest Miamijevih utakmica.

S 29 golova i 19 asistencija u sezoni, Messi je bio jedan gol manje od rekorda lige od 49 "bodova" koji je postavio legenda Los Angeles FC-a Carlos Vela 2019. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nakon devet godina osvojila medalju na EP u plivanju, i to tri

MlsLionel Messi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MLS /
Messi donio Miamiju prvi naslov prvaka, pa se izjednačio sa Srbinom