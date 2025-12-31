Plenković čestitao Hrvatima i sugrađanima novu 2026. godinu: 'Tri su ključna prioriteta'

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković čestitao je Hrvaticama i Hrvatima u domovini i inozemstvu i svim sugrađanima sretnu i uspješnu novu 2026. godinu, naglasivši da je Hrvatska, u složenim globalnim okolnostima 2025., ostala stabilna i sigurna, uz gospodarski rast brži od prosjeka EU.

"Iako ispunjena brojnim izazovima, 2025. je bila je još jedna godina napretka za hrvatske građane, gospodarstvo i državu. U složenim globalnim okolnostima koje su zahvatile mnoge zemlje, Hrvatska je ostala stabilna i sigurna, uz gospodarski rast brži od prosjeka Europske unije, visoku zaposlenost i A investicijski kreditni rejting", istaknuo je premijer Plenković u novogodišnjoj čestitci, priopćeno je iz Vlade RH.

Prioriteti u 2026. - viša kvaliteta života, otpornija država, snažnije gospodarstvo i međunarodni položaj RH

Tri su ključna prioriteta u 2026. godini: viša kvaliteta života građana, uređenija i otpornija država te snažnije gospodarstvo i međunarodni položaj Hrvatske, dodao je.

"Svjesni smo da pred nama ima još posla te da moramo nastaviti ustrajno raditi kako bi koristi gospodarskog rasta osjetilo svako hrvatsko kućanstvo", rekao je predsjednik Vlade Plenković.

Naglasio je kako je novi državni proračun za iduću godinu "usmjeren na daljnji rast plaća, mirovina i socijalnih naknada, kao i na provedbu niza razvojnih prioriteta i ulaganja diljem Hrvatske. U svim našim politikama solidarnost je glavna nit vodilja. Zato ćemo se i dalje s posebnom pažnjom skrbiti o umirovljenicima, osobama s invaliditetom i svima koji su socijalno ugroženi", rekao je Plenković.

"Nakon što smo značajno povećali rodiljne i roditeljske naknade", dodao je, Vlada RH "priprema i nove demografske mjere kako bismo osnažili obitelj i pridonijeli demografskoj revitalizaciji. Radit ćemo i na stvaranju preduvjeta za priuštivo stanovanje mladih te provoditi velik ciklus ulaganja u izgradnju i obnovu škola i vrtića. Nastavljamo modernizirati i opremati Hrvatsku vojsku, policiju, civilnu zaštitu i sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti, unaprjeđivati položaj hrvatskih branitelja te gradnju veteranskih i braniteljskih centara", naglasio je Plenković.

Na međunarodnom planu ključni cilj pristupanje OECD-u

"Na međunarodnom planu, ključni cilj u idućoj godini je pristupanje OECD-u, čime potvrđujemo svoju poziciju među četrdesetak najnaprednijih gospodarstava svijeta. Hrvatska predsjeda inicijativama Triju mora i MED9, što je prilika za afirmaciju naših strateških interesa kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje. Pružat ćemo snažnu potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini i graditi jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske", dodao je premijer Plenković.

"Uz mjerljive pokazatelje, Hrvatsku vodimo u smjeru rasta, održivog razvoja i društvene solidarnosti, a tim putem nastavljamo i dalje. Vjerujem da će i 2026. biti godina daljnjeg napretka i uspjeha", zaključio je u čestitci predsjednik Vlade RH.

U novog 2026. godini premijer Plenković je zaželio svim Hrvaticama i Hrvatima u domovini i inozemstvu te svim sugrađanima obilje zdravlja, mira, radosti te obiteljskog i prijateljskog zajedništva, priopćeno je iz Vlade RH.

Jandrokovićeva čestitka: Stabilnost i vjera u vlastite sposobnosti

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u srijedu je u svoje i u ime Hrvatskog sabora svima čestitao novu 2026. godinu te naglasio da je stabilnost i vjera u vlastite sposobnosti nužna za nova postignuća u budućnosti.

"Hrvatskoj je 2025. godina donijela nastavak političke stabilnosti, ključnog preduvjeta za sve ostvarene iskorake – od ekonomskih i energetskih, preko obrambeno-sigurnosnih i prometno-infrastrukturnih do onih iz područja socijalne politike i demografije, na kojima nastavljamo predano raditi. Ta stabilnost, uz vjeru u vlastite sposobnosti, nužna je podloga za nova postignuća u budućnosti", istaknuo je Jandroković u čestitki.

Hrvatski sabor, naglasio je, pritom ima naročito važnu ulogu i odgovornost: da njihovoj realizaciji snažno pridonosi, donoseći što kvalitetnije zakone, te uvijek vodeći računa o zaštiti interesa naših građana, njihovoj sigurnosti i svekolikoj dobrobiti.

Istovremeno, dodao je, svjesni smo kako je na globalnoj razini godinu na izmaku obilježio nastavak nesigurnosti i nestabilnosti.

"Svijet stoga i 2026. godinu dočekuje s mnogo neizvjesnosti, pa i zebnje. I u tako teškim okolnostima, u srcima mnogih živi nada da budućnost može donijeti održivi mir i trajniju stabilizaciju prilika – od Ukrajine i Bliskog istoka do svih drugih dijelova svijeta gdje i dalje bjesne ratni sukob", rekao je.

Podsjetio je i na božićnu poruku predsjednika HBK i zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše da "mir koji želimo za naš narod, Europu i cijeli svijet nije tek odsutnost sukoba, nego uređen poredak odnosa u kojem se istina priznaje, pravda traži, a dostojanstvo svake osobe poštuje" te naglasio da su njegove riječi vrlo upečatljive i da ih vrijedi dodatno istaknuti.

"Te nas riječi podsjećaju na temeljna načela mira te na univerzalne vrijednosti kojima valja stremiti i u našem ih društvu afirmirati. Pozvani smo tomu konkretno doprinijeti, među ostalim i jačajući u vlastitom okruženju duh suradnje, solidarnosti, osjetljivosti za najranjivije te istinski se međusobno uvažavajući", naglasio je.

"Uz poticaj na upravo takav osobni pristup izgradnji naše zajedničke budućnosti, još jednom, svima želim svako dobro i obilje uspjeha - u privatnom, obiteljskom i poslovnom životu", napisao je Jandroković u čestitki svima poželjevši sretnu Novu godinu.

