LEDENI UVJETI /

Snijeg ih je paralizirao: Ljudi zarobljeni u kolonama od 20 km, stižu snimke

Foto: X/screenshot

'Teška situacija počela je jučer nakon 16 sati, kada su prvi kamioni na ruti S7... počeli imati problema s prilaskom padinama'

31.12.2025.
12:49
Hina
X/screenshot
Obilne snježne padaline u Poljskoj uzrokovale su kolone vozila duge i do 20 kilometara na autocesti između glavnog grada Varšave i baltičkog lučkog grada Gdanjska tijekom noći, priopćila je u srijedu policija.

Stotine ljudi bilo je zarobljeno u svojim automobilima u ledenim uvjetima, ali do ranih jutarnjih sati u srijedu promet se ponovno uspostavio, dodala je policija.

 

 

"Teška situacija počela je jučer nakon 16 sati, kada su prvi kamioni na ruti S7... počeli imati problema s prilaskom padinama", rekao je Tomasz Markowski, glasnogovornik policije u sjevernom gradu Olsztynu. "To je dovelo do prometne gužve duge otprilike 20 kilometara preko noći", dodao je. 

Poremećaji i u željezničkom prometu i zračnim lukama

Zamjenik ministra infrastrukture Stanislaw Bukowiec rekao je na konferenciji za medije da nitko nije ozlijeđen u tim uvjetima. Anna Karczewska, glasnogovornica policije u Ostrodi, rekla je da su policajci pokušali pomoći vozačima koji su bili zaglavljeni. Ostroda se nalazi na autocesti oko 40 kilometara zapadno od Olsztyna.

"Pomogli smo koliko smo mogli, a vozačima smo ponudili kavu i topli čaj koje nam je pripremila Gradska vijećnica Ostrode", rekla je.

 

 

Državna novinska agencija PAP izvijestila je da je došlo i do poremećaja u željezničkom prometu i zračnim lukama, ali da se prometne usluge vraćaju u normalu.

SnijegPoljska
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
