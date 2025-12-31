Snijeg ih je paralizirao: Ljudi zarobljeni u kolonama od 20 km, stižu snimke

Obilne snježne padaline u Poljskoj uzrokovale su kolone vozila duge i do 20 kilometara na autocesti između glavnog grada Varšave i baltičkog lučkog grada Gdanjska tijekom noći, priopćila je u srijedu policija.

Stotine ljudi bilo je zarobljeno u svojim automobilima u ledenim uvjetima, ali do ranih jutarnjih sati u srijedu promet se ponovno uspostavio, dodala je policija.

At 23:15 we reached the exit to Rychnowo. The road further along the highway was completely closed. At the exit a member of the fire brigade asked everyone where they were going and told them how to go. Along the bypass road we met several parked buses, trucks and stuck cars. 1/2 pic.twitter.com/EctDE0Cl2g — Daniel Pawlas (@pawlasdaniel) December 31, 2025

"Teška situacija počela je jučer nakon 16 sati, kada su prvi kamioni na ruti S7... počeli imati problema s prilaskom padinama", rekao je Tomasz Markowski, glasnogovornik policije u sjevernom gradu Olsztynu. "To je dovelo do prometne gužve duge otprilike 20 kilometara preko noći", dodao je.

Poremećaji i u željezničkom prometu i zračnim lukama

Zamjenik ministra infrastrukture Stanislaw Bukowiec rekao je na konferenciji za medije da nitko nije ozlijeđen u tim uvjetima. Anna Karczewska, glasnogovornica policije u Ostrodi, rekla je da su policajci pokušali pomoći vozačima koji su bili zaglavljeni. Ostroda se nalazi na autocesti oko 40 kilometara zapadno od Olsztyna.

⚠️ Kolejna pracowita noc za nami. Aż 4⃣1⃣6⃣ razy wyjeżdżały od wczoraj do akcji ❄️#zima: pługi i pługosolarki🚜, aby nawierzchnia dróg krajowych na #Pomorze była czarna. Prognozowane są kolejne opady śniegu🌨️, deszczu ze śniegiem. Temp. w przedziale od -6°C do 1°C. pic.twitter.com/HFdVQoCuzS — GDDKiA Gdańsk (@GDDKiA_Gdansk) December 31, 2025

"Pomogli smo koliko smo mogli, a vozačima smo ponudili kavu i topli čaj koje nam je pripremila Gradska vijećnica Ostrode", rekla je.

❄️W Polsce spadł pierwszy prawdziwy śnieg — Warszawę zasypało, a w województwie warmińsko-mazurskim na trasie doszło do paraliżu z powodu zamieci. pic.twitter.com/lZCAED6amC — NEXTA Polska (@nexta_polska) December 31, 2025

Državna novinska agencija PAP izvijestila je da je došlo i do poremećaja u željezničkom prometu i zračnim lukama, ali da se prometne usluge vraćaju u normalu.

