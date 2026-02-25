FREEMAIL
U 52. GODINI /

Preminuo Oliver 'Power' Grant, jedan od osnivača najpoznatijeg hip-hop sastava

Foto: lev radin/Alamy/Profimedia

Oliver “Power” Grant, suosnivač legendarnog hip-hop kolektiva Wu-Tang Clan, preminuo je u 52. godini života

25.2.2026.
20:48
Hot.hr
lev radin/Alamy/Profimedia
Suosnivač Wu-Tang Clana, Oliver “Power” Grant, preminuo je u 52. godini života. piše britanski The Sun.

Počast legendarnom pokretaču hip-hop kolektiva, poznatog po hitu Protect Ya Neck, počele su pristizati odmah nakon vijesti o njegovoj smrti.

Popularna glazbena i kulturna stranica Okayplayer objavila je vijest uz dirljivu poruku.

„S tugom objavljujemo smrt Olivera ‘Powera’ Granta, vizionarskog poduzetnika i suosnivača legendarnog Wu-Tang Clana. Kao pokretačka snaga jednog od najutjecajnijih pokreta u hip-hopu, Power je pomogao izgraditi globalno nasljeđe temeljeno na neovisnosti, vlasništvu i kulturi. Njegovo uvjerenje u kreativnu kontrolu i osnaživanje zajednice pomoglo je oblikovati ne samo jednu grupu, nego čitavu dinastiju koja je zauvijek promijenila glazbu. Njegov utjecaj živjet će kroz kulturu koju je pomogao uzdići i kroz bezbrojne živote koje je nadahnuo. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima i obožavateljima. Počivao u snazi.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Okayplayer. (@okayplayer)

Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Grant je rođen na Jamajci, a već u mladosti preselio se u New York kako bi ostvario svoj san o radu u glazbenoj industriji.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija

