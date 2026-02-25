Dopamin vs. serotonin: Nije isto! Naučite koja je razlika i zašto jedan od njih lako odvede u ovisnost

Živimo u vremenu u kojem je sve odmah dostupno. Poruka stiže u sekundi. Video traje 15 sekundi. Hrana dolazi jednim klikom. Zabava nikad ne prestaje. Ipak, unatoč toj stalnoj stimulaciji, mnogi ljudi osjećaju prazninu, umor ili nemir.

Odgovor se možda krije u dvjema kemikalijama u našem mozgu - dopaminu i serotoninu.

Dopamin – hormon želje i uzbuđenja

Dopamin se često naziva „hormonom sreće“, ali to nije posve točno. On je više kemikalija želje nego sreće. Kada dobijemo lajk, osvojimo nagradu, završimo važan zadatak ili osjetimo uzbuđenje, dopamin se oslobađa i daje nam nalet energije. On „govori“ mozgu: „Ovo je dobro. Ponovi to.“

Zbog toga je dopamin povezan s motivacijom, ambicijom i pokretanjem akcije. Bez njega ne bismo imali volju učiti, raditi ili ostvarivati ciljeve. Međutim, dopamin ima i svoju zamku — voli brzinu i novost. Što su nagrade brže i češće, to ih mozak više traži.

Tu dolazimo do problema modernog života.

Foto: RTL Danas

Društvene mreže, kratki videozapisi, igre i notifikacije dizajnirani su da stalno aktiviraju sustav nagrade. Mozak dobiva male „dopaminske udare“ tijekom cijelog dana. Posljedica nije trajna sreća, nego paradoks - sve nam brže dosadi, teže se koncentriramo i osjećamo unutarnji nemir kada stimulacija prestane.

Serotonin – hormon stabilnosti i mira

S druge strane, serotonin djeluje drugačije. Ako je dopamin uzbuđenje, serotonin je stabilnost. On ne daje eksploziju zadovoljstva, nego tihi osjećaj da je sve u redu. Povezan je s raspoloženjem, samopouzdanjem, snom i emocionalnom ravnotežom.

Foto:

Zanimljivo je da se najveći dio serotonina proizvodi u crijevima, što objašnjava zašto stres često 'pogađa trbuh'. Kada je njegov nivo nizak, ljudi češće osjećaju tugu, anksioznost ili bezvoljnost.

Problem modernog života je što snažno stimulira dopamin, ali zanemaruje serotonin.

Sunčeva svjetlost, redovita šetnja, stabilan ritam spavanja, kvalitetni odnosi i osjećaj pripadnosti - sve to gradi serotonin. To su spori, tihi procesi. Ne dolaze s notifikacijom niti zvukom alarma. Ali dugoročno pružaju ono što kratke nagrade ne mogu - unutarnji mir.

Zato sreća nije isto što i uzbuđenje. Uzbuđenje je prolazno i traži još. Mir je tih, ali postojan.

Ravnoteža između dopamina i serotonina možda je jedna od najvažnijih, a najmanje primijećenih borbi našeg vremena. U svijetu koji nas stalno gura prema "još“, možda je najveća revolucija naučiti reći - dovoljno.

