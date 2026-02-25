Nakon moždanog udara probudila se s ruskim naglaskom: 'Kao da sam izgubila dio sebe'

Da o funkcioniranju ljudskog mozga još uvijek znamo relativno malo, dobro je poznata činjenica. No ponekad se naš um može poigrati s nama toliko da više ne prepoznajemo ni sami sebe.

Tara Livingston (56) iz Ontarija u Kanadi doživjela je moždani udar u studenome 2023. godine, a nakon operacije trebala je ponovno učiti govoriti. Umjesto toga, probudila se iz anestezije s ruskim naglaskom.

"Pokušavala sam razgovarati s medicinskim sestrama u bolnici. No iz mene su izlazile samo riječi s ruskim naglaskom. Bila sam šokirana što to ne mogu zaustaviti", priča Tara, koja je nakon moždanog udara patila od afazije i govorne apraksije.

Njezino stanje poznato je kao sindrom stranog naglaska i izuzetno je rijetko. Kod njega oštećenje mozga mijenja govorne obrasce, pa osoba zvuči kao da dolazi iz druge zemlje.

"Ja sam Kanađanka, ali sada se prema meni ponašaju kao prema imigrantici. Gotovo zaplačem kada moram odgovarati - to mi slama srce", žali se Tara.

Majka troje djece često se suočava s nepovjerenjem okoline.

"Ljudi ponekad misle da koristim naglasak kao šalu. Bila sam u pubu i jedna žena mi je počela odgovarati na ruskom. Nasmijala sam se i rekla joj da je to samo naglasak i da nikada nisam učila ruski jezik", prisjeća se. U drugom slučaju došlo je čak i do svađe s jednim Rusom, piše Profimedia.

"Vikao je na mene na ruskom, a kasnije sam saznala da mi je govorio ‘prokleta svinjo’. To je bilo najgore razdoblje“, tužno se prisjeća Kanađanka.

Foto: Profimedia

Tara će sljedeće dvije godine pohađati logopedske terapije kako bi joj se vratio kanadski naglasak. "Zbog svog stanja primam državnu invalidsku mirovinu i ne mogu raditi. Imam osjećaj da sam izgubila svoj identitet i želim natrag svoj izvorni način govora“, povjerava se. "Kad bih mogla birati kojim ću naglaskom govoriti, izabrala bih irski“, našalila se na kraju.

