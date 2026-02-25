Snimka dva psa nikoga nije ostavila ravnodušnim: 'Recite mi da ovo nije prava ljubav'

Snimka dvaju starijih pasa koji ostaju budni do ponoći, pažljivo promatrajući automobile kroz prozor, privukla je globalnu pozornost. Razlog njihova noćnog bdjenja dirnuo je mnoge i poslužio kao još jedan podsjetnik na posebnu vezu između pasa i ljudi, potvrđujući zašto se smatraju čovjekovim najboljim prijateljima.

Prema procjenama, otprilike 30 posto kućanstava diljem svijeta ima psa, što znači da stotine milijuna ljudi dijeli svoj život s ovim vjernim kućnim ljubimcima, piše Mirror.

Vjerni čuvari na straži

Vlasnici iz Engleske na društvenim mrežama dijele životne trenutke sa svojim udomljenim psima, Barneyem i Peanutom. Nedavno su objavili snimku na kojoj zlatni labrador i manji mješanac svijetle dlake ostaju budni do kasnih noćnih sati.

Snimka, zabilježena pametnom kamerom za nadzor kućnih ljubimaca, prikazuje pse kako se odmaraju na krevetu u gostinjskoj sobi, smještenoj neposredno uz prozor. Ustrajno promatraju automobile koji prolaze, strpljivo iščekujući. Kako se bližila ponoć, postajali su sve budniji i nemirniji, kao da osjećaju da se netko približava. Na kraju snimke psi naglo skaču s kreveta i trče prema vratima kako bi dočekali vlasnicu koja se upravo vraća kući s noćne smjene.

Tekst koji se pojavljuje na snimci podijeljenoj na TikToku glasi: "Radiš do ponoći, tatin pas je u krevetu, a oni ostaju budni čekajući mamu."

U opisu videa vlasnica Barneya i Peanuta pojasnila je: "Provjeravam kameru tijekom svake noćne smjene, uvijek me čekaju na pomoćnom krevetu. Čopor se ne smiruje dok mama ne dođe kući."

Foto: Shutterstock

Posebna povezanost sa psima

Video je prikupio tisuće pregleda, a korisnici TikToka u komentarima izražavaju oduševljenje. Jedan je korisnik napisao: "Nije to isto dok svi nisu sigurno kod kuće, tek tada mogu mirno spavati."

Drugi je komentirao: "Obožavam ovo, psi su divni". Treća je osoba napisala: "Recite mi da ovo nije prava ljubav." Na to je vlasnica Barneya i Peanuta odgovorila: "Opsjednuta sam njima, mislim da je osjećaj obostran."

Jedna korisnica podijelila je i vlastito iskustvo: "Ovo me uvijek raznježi, moja kujica je ista. U travnju idem na odmor i istodobno se veselim i brinem. Mrzim je ostavljati. Bit će s mojim najstarijim sinom kojeg obožava, ali to ipak nisam ja." Vlasnica je na to odgovorila: "Osjećamo isto, sada kada imamo starije dečke, ne ostavljamo ih. Imamo kamper i vozimo se satima umjesto da letimo avionom, samo kako bi i oni mogli ići s nama."

