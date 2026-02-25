Osječanke u mirovini uče jezike, pjevaju i putuju svijetom: 'Još uvijek crpimo neku energiju'

Iako su u zlatnim godinama života, aktivni su i spremni za nove ideje i izazove pa stječu nova znanja i vještine. Služe se društvenim mrežama, koriste se i umjetnom inteligencijom, a uče i strane jezike.

U dnevnom boravku udruge Aktivnih osječkih umirovljenika učenje engleskog jezika ide svima, bez obzira na razinu predznanja. A u dobrom društvu i raspoloženju brzo se uči i ono što se do sada nije znalo. Pa se uz učenje riječi i rečenica moglo i zapjevati. Jer uistinu je lijepo, kažu dame u zlatnim godinama, učiti nešto novo i korisno.

"U osnovnoj i srednjoj školi sam učila ruski, u to vrijeme je bio ruski jezik, a sad obzirom da sam u mirovini i gledam tako filmove pa i putovanja su krenula neka preko bare što bi rekli, trebaš engleski", kaže Nada Matković iz Osijeka.

"Kćerka mi je u Chicagu, ja sam bila tamo nekoliko puta i vidjela da mi, nešto malo znam, ali u komunikaciji mi fali, s mojim zetom koji je Amerikanac, drugo engleski je jezik tehnologije", kaže Viktorija Molodova iz Osijeka.

'Uvijek je veselo'

Prije engleskog aktivni osječki umirovljenici učili su i španjolski jezik. A sve uče s istom voljom i radošću.

"I uvijek je evo i veselo i živahno i bez obzira na dob, na godine koje nas pritišću, ali crpimo još uvijek neku energiju", kaže Jelena Dodig, predsjednica udruge Aktivni umirovljenici Osijek.

I jedni drugima su potpora u održavanju i tjelesne i mentalne vitalnosti.

"Učenje stranog jezika je jako korisno, već sam rekla - to practise the brain, u svakom slučaju, konačno, viđamo se ovdje, idemo poslije na kavu, to je jedno druženje", kaže Nada Šalić, profesorica engleskog jezika.

Znanje stranog jezika omogućava im kvalitetnije druženje i s drugima.

"Proputovala sam već oko 25 zemalja i onda volim ipak upotrijebiti onaj jezik u kojoj se zemlji nalazim", kaže Vesna Mores iz Osijeka.

"Volim s ljudima komunicirati i upoznati običaje različite, radi druženja, radi društva", kaže Ljiljana Majstorović iz Osijeka.

Najljepše starenje je aktivno, poručuju ovi umirovljenici i pozivaju sve koji to žele da im se pridruže.