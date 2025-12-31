Dvojica osumnjičenih za paljenje Vjesnika od utorka u kućnom pritvoru: 'Svi uvjeti su zadovoljeni'

Dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih za palež Vjesnikovog nebodera pušteni su u utorak iz istražnog zatvora u kućni pritvor, uz obavezno nošenje elektronske nanogice, potvrdio je za Hinu branitelj jednog od osumnjičenika Petar Barbir.

''Sudska odluka o određivanju istražnog zatvora u domu donesena je 19. prosinca, a prije određivanja kućnog pritvora Služba za probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave je posljednjih desetak dana provjeravala postoje li za to uvjeti. Nakon što su ispunjeni svi uvjeti, uključujući stabilnu internetsku vezu na koju su spojeni uređaji za elektronski nadzor i slično, osumnjičenicima je istražni zatvor zamijenjen kućnim pritvorom'", pojasnio je Barbir.

Branitelji su ranije predložili da se dvojica mladića puste na slobodu uz mjere opreza ili uz određivanje kućnog pritvora s obvezom nošenja elektroničke nanogice, ali je sud taj prijedlog odbio navodeći da je kaznenim djelom pričinjena velika materijalna šteta.

Odradili jednomjesečni pritvor

Sud je dvojici mlađih punoljetnika bio odredio jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Na požarištu Vjesnikove zgrade zagrebačka policija počela je 26. studenoga očevid kojim je rukovodilo Općinsko kazneno državno odvjetništvo iz Zagreba.

Policija je ranije, zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika u noći sa 17. na 18. studenoga, zagrebačkom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu kazneno prijavila dvojicu 18-godišnjaka i predala ih pritvorskom nadzorniku.

Paljenje Vjesnika

Podsjetimo, policija 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

U policiji su naveli da su mladići u ponedjeljak, 17. studenoga, oko 21.50 sat preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu te na 15. katu izazvali požar, a s njima je navodno bilo i troje maloljetnika.

Mediji su ranije izvijestili da ostala četiri maloljetnika, koja su se nalazila u Vjesnikovoj zgradi netom prije i po izbijanja požara, imaju status svjedoka.

