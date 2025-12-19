Tinejdžeri osumnjičeni da su zapalili Vjesnik uskoro sele u kućni pritvor: Doznajemo i kada

Ivan Orešković, odvjetnik jednog od mladića pritvorenih zbog sumnji da su izazvali požar u Vjesniku potvrdio je za RTL Danas da bi mogli izaći iz pritvora za desetak dana. Prihvaćen je njihov zahtjev za kućni pritvor.

Dvojica 18-godišnjaka sumnjiče se da su nepromišljenim ponašanjem 17. studenog upaljačem zapalila kartonsku kutiju sa spisima na 15. katu zgrade Vjesnikova nebodera i time izazvali stravični požar. Mladići do 3. siječnja iduće godine sigurno ostaju u odvojenim ćelijama remetinečkog pritvora.

Riječ je o datumu koji je odredila sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu do kojeg Služba za elektronički nadzor mora utvrditi postoje li u njihovim domovima tehnički uvjeti, poput interneta, kako bi pod elektroničkim nadzorom mogli s nanogicama biti u kućnom pritvoru, piše Jutarnji.

Sutkinja odredila blažu mjeru

Sutkinja istrage je u petak, odlučujući o prijedlogu Državnog odvjetništva da se tinejdžerima produlji istražni zatvor za još dva mjeseca zbog opasnosti od ponavljanja djela, odlučila kako bi se na 18-godišnjake mogla ipak primijeniti i blaža mjera od istražnog zatvora, odnosno da im se pritvor zamijeni kućnim pritvorom. U slučaju da Služba za elektronički nadzor utvrdi da su sve pretpostavke ispunjene, tinejdžeri bi već sredinom prvog tjedna 2026. mogli biti u kućnom pritvoru. Odluka nije pravomoćna, pa se tužitelji još imaju pravo žaliti. Ipak, do 3. siječnja će već i izvanraspravno vijeće suda pravomoćno odlučiti je li ova odluka o kućnom pritvoru opravdana ili ne.

Njihovi odvjetnici od početka se zalažu da branjenici budu u kućnom pritvoru jer je riječ o učenicima zagrebačkih srednjih škola, koji nikada nisu bili kazneno procesuirani.

Tvrde da su nevini. Jedan od njih dvojice se branio i da su zgradu napustili normalno, da ništa nije gorjelo te da su za požar doznali iz vijesti. No maloljetnici koji su s njima bili u zgradi, međutim, tvrdili su suprotno.

