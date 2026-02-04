Evo kako izgleda slavlje brončanih rukometaša iz njihove perspektive, objavljena snimka

Hrvatska rukometna reprezentacija pružila je rijedak uvid u svoja slavljenja nakon osvajanja europske bronce. Na TikToku objavljenom na službenom profilu CroHandball može se vidjeti kako je izgledalo kada su igrači iz hotela autobusom krenuli prema glavnom zagrebačkom trgu.

Na Trgu bana Josipa Jelačića slavlje je doseglo vrhunac. Hrvatski rukometaši su izašli na binu i pozdravili svoje vjerne navijače. Prvi je govorio izbornik Dagur Sigurdsson, a potom su jedan po jedan pozdravljali publiku svi članovi momčadi

Video pruža autentičan pogled na euforiju, uzbuđenje i ponos sportaša u trenucima koje su vjerni pratitelji doživjeli zajedno s njima.

