TRG KRCAT /

Evo kako izgleda slavlje brončanih rukometaša iz njihove perspektive, objavljena snimka

Foto: Igor Kralj/pixsell

Na Trgu bana Josipa Jelačića slavlje je doseglo vrhunac

4.2.2026.
10:53
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija pružila je rijedak uvid u svoja slavljenja nakon osvajanja europske bronce. Na TikToku objavljenom na službenom profilu CroHandball može se vidjeti kako je izgledalo kada su igrači iz hotela autobusom krenuli prema glavnom zagrebačkom trgu.

Na Trgu bana Josipa Jelačića slavlje je doseglo vrhunac. Hrvatski rukometaši su izašli na binu i pozdravili svoje vjerne navijače. Prvi je govorio izbornik Dagur Sigurdsson, a potom su jedan po jedan pozdravljali publiku svi članovi momčadi

 

@crohandball This is the life ❤️🇭🇷 #crohandball #croatia #hrvatska #handball #fyp ♬ This Is The Life - Sped Up Version - Amy Macdonald & Speed Radio

 

Video pruža autentičan pogled na euforiju, uzbuđenje i ponos sportaša u trenucima koje su vjerni pratitelji doživjeli zajedno s njima.

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur je opet zasvirao gitaru! Pogledajte kako Brckovljani i Zadar slave brončane rukometaše

najčitanije
