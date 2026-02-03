FREEMAIL
SPAŠEN ŠUŠNJA /

Rijetki su primijetili ovaj detalj na dočeku, a neodoljivo podsjeća na onaj iz 2018.: Pogledajte taj trenutak

Svi se sjećate trenutka kad je Subašić 'spasio' Vidu, a evo kako je sinoć bio 'spašen' Leon Šušnja

3.2.2026.
15:19
Sportski.net
Screenshot Rtl/screenshot Youtube/mia Slafhauzer/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija ipak je sinoć dobila doček koji je htjela. 

Nakon trilera koji se vodio od nedjelje navečer nakon što su osvojili broncu na Europskom prvenstvu, do ponedjeljka oko 10 ujutro djelovalo je kao da dočeka koji je bio najavljen ipak neće biti. No, tu je nastupila Vlada i preuzela stvar u svoje ruke.

Nećemo sad ići u to tko je kriv, odgovoran za otkazivanje pa ponovno planiranje dočeka, nego ćemo se prisjetiti jednog trenutka koji nas je jako podsjetio na 2018. i doček nogometaša nakon što su osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu. 

Svi se sjećate onog trenutka kad je naše reprezentativce dočekalo pola milijuna ljudi, a Domagoj Vida je u jednom trenutku u zanosu zamalo pao s autobusa kojim su se vozili naši igrači. Srećom, golman Danijel Subašić promptno je reagirao i spriječio nezgodu, za što je dobio ovacije prolaznika koji su vidjeli taj događaj. Vida se nakon toga pridigao i zagrlio Subašića, što je izazvalo oduševljenje navijača. 

E pa jučer, nije bilo tako 'dramatično', ali zaista je podsjetilo na taj trenutak. 

Naš ministar obrane Leon Šušnja bio je jedan od energičnijih rukometaša na dočeku, a kad je Thompson zapjevao 'Ravnotežu', 'poludio' je skroz. 

U jednom trenutku na se popeo na zvučnik ispred pozornice i izgledalo je kao da se malo zaljuljao te da će pasti. Odmah su tu uskočili naš lijevi vanjski Diano Neris Ćeško i golman Matej Mandić i pridržali ga da ne padne. 

Nas je malo podsjetilo na tu 2018. kada je golman 'sačuvao' našeg obrambenog, a isto se dogodilo i sad kad su golman (i lijevi vanjski) pridržali našeg obrambenog reprezentativca. 

Taj trenutak pogledajte u videu na vrhu članka. 

