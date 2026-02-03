Rijetki su primijetili ovaj detalj na dočeku, a neodoljivo podsjeća na onaj iz 2018.: Pogledajte taj trenutak

Hrvatska rukometna reprezentacija ipak je sinoć dobila doček koji je htjela.

Nakon trilera koji se vodio od nedjelje navečer nakon što su osvojili broncu na Europskom prvenstvu, do ponedjeljka oko 10 ujutro djelovalo je kao da dočeka koji je bio najavljen ipak neće biti. No, tu je nastupila Vlada i preuzela stvar u svoje ruke.

Nećemo sad ići u to tko je kriv, odgovoran za otkazivanje pa ponovno planiranje dočeka, nego ćemo se prisjetiti jednog trenutka koji nas je jako podsjetio na 2018. i doček nogometaša nakon što su osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu.

Svi se sjećate onog trenutka kad je naše reprezentativce dočekalo pola milijuna ljudi, a Domagoj Vida je u jednom trenutku u zanosu zamalo pao s autobusa kojim su se vozili naši igrači. Srećom, golman Danijel Subašić promptno je reagirao i spriječio nezgodu, za što je dobio ovacije prolaznika koji su vidjeli taj događaj. Vida se nakon toga pridigao i zagrlio Subašića, što je izazvalo oduševljenje navijača.