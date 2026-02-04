Scenarij kakav Hollywood ne pamti: Sin Eddieja Murphyja i kći Martina Lawrencea očekuju prvo dijete

Eric Murphy (36), sin legendarnog Eddieja Murphyja (64), i Jasmin Lawrence (30), kći jednako slavnog Martina Lawrencea (60), objavili su da očekuju svoje prvo dijete. Ova vijest nije samo obradovala njihove obitelji, već je i oduševila obožavatelje diljem svijeta koji sada s nestrpljenjem iščekuju dolazak djeteta koje će u svom genetskom kodu nositi nasljeđe dvojice legendarnih komičara.

Par je sretnu vijest podijelio putem zajedničke objave na Instagramu, popraćene serijom emotivnih crno-bijelih fotografija. Na jednoj od njih, Eric nježno naslanja glavu na trudnički trbuh svoje supruge, dok Jasmin s osmijehom gleda u njega. Uz fotografije su kratko napisali: "Hvala ti Isuse na najvećem daru".

Od tajnog vjenčanja do najvećeg dara

Iako je vijest o trudnoći odjeknula kao iznenađenje za mnoge, put ovog para do roditeljstva priča je o ljubavi koja se razvijala daleko od svjetla reflektora. Eric i Jasmin svoju su vezu potvrdili 2021. godine, a zaruke su uslijedile u studenom 2024. godine. Umjesto raskošne holivudske svadbe, par se odlučio za intimnu i tajnu ceremoniju.

Da su se vjenčali u svibnju 2025. godine u crkvi, samo uz prisustvo svećenika, otkrio je sam Eddie Murphy u emisiji "The Jennifer Hudson Show". Tom prilikom se našalio kako je Martin "dobro prošao" jer nije morao platiti skupo vjenčanje, što je bila interna šala između dvojice prijatelja. Sada, manje od godinu dana kasnije, stigao je blagoslov koji nadmašuje svaku proslavu.

Reakcije ponosnih djedova

Martin Lawrence, za kojeg će ovo biti prvo unuče, nije krio svoje oduševljenje. Na svom Instagram profilu podijelio je fotografije kćeri i zeta te napisao dirljivu poruku. "Kakav blagoslov za početak dana! Srce mi je prepuno ljubavi i zahvalnosti nakon objave o mom prvom unuku. Gledati Jasmin i Erica kako započinju ovo putovanje u roditeljstvo znači mi sve. Obitelj je sve, a ovaj trenutak je ništa manje nego blagoslov od Boga", poručio je ponosni otac i budući djed.

Eddie Murphy, koji već ima dvoje unuka, ranije je s humorom komentirao mogućnost da njihova djeca imaju potomstvo. U jednom intervjuu 2024. godine izjavio je kako očekuje da će njihovo dijete biti iznimno smiješno. "Naš zajednički genski bazen stvorit će urnebesnu bebu", rekao je tada kroz smijeh. Njegova predviđanja sada će se moći i ostvariti.

Prijateljstvo koje je preraslo u obitelj

Foto: Imagine Entertainment/universa/afp/profimedia

Ova obiteljska veza samo je kruna višedesetljetnog prijateljstva i suradnje dvojice komičara. Murphy i Lawrence zajedno su glumili u kultnim filmovima "Bumerang" (1992.) i "Life" (1999.). Upravo film "Life", u kojem njihovi likovi zajedno provode desetljeća u zatvoru i stare kao prijatelji, dobiva ironičan i dirljiv odjek u stvarnosti. Sada će, umjesto na filmskom platnu, zajedno stariti u najljepšoj mogućoj ulozi, onoj djedova istog djeteta.

