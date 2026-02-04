Ubojstvo u Alpama: Brutalni zločin koji i danas progoni istražitelje

Idiličan obiteljski odmor u jednom od najljepših dijelova Europe pretvorio se u scenu iz horor filma. Petog rujna 2012. godine, na zabačenom šumskom putu u blizini jezera Annecy u francuskim Alpama, britanska obitelj Al-Hilli zaustavila je svoj automobil kako bi uživala u krajoliku. Nekoliko trenutaka kasnije, odjeknuli su pucnjevi koji su prekinuli tišinu i započeli jednu od najkompleksnijih i najbizarnijih kriminalističkih istraga u novijoj europskoj povijesti. Saad al-Hilli (50), njegova supruga Iqbal (47) i njezina majka Suhaila al-Allaf (74) ubijeni su s više hitaca u glavu. Pored njihovog automobila pronađeno je i tijelo lokalnog biciklista Sylvaina Molliera (45). Zločin je, gotovo nevjerojatno, preživjelo dvoje djece, kćeri Zainab i Zeena. Više od desetljeća kasnije, slučaj je i dalje neriješen, a fascinantni dokumentarni serijal 'Ubojstvo u Alpama' koji možete gledati na Voyo, ponovno otvara pitanja koja progone obitelj i istražitelje.

Foto: Voyo

Foto: Voyo

Rekonstrukcija horora

Kada su prvi spasioci stigli na mjesto zločina, zatekli su prizor potpunog kaosa. U karavanu marke BMW, s upaljenim motorom i kotačima zaglavljenim u blatu, nalazila su se tijela supružnika al-Hilli i Suhail. Ispaljeno je više od dvadeset hitaca iz rijetkog pištolja Luger P08 iz doba prije Drugog svjetskog rata. Sedmogodišnja Zainab ležala je teško ranjena izvan automobila, s prostrijelnom ranom na ramenu i teškim ozljedama glave. Njezina četverogodišnja sestra Zeena ostala je neotkrivena punih osam sati, skrivajući se u tišini ispod nogu i suknje svoje ubijene majke na stražnjem sjedalu. Njezino preživljavanje smatra se čudom, ali je istovremeno postalo i simbolom jednog od prvih u nizu propusta u istrazi. Zašto je policiji trebalo toliko dugo da pronađe prestravljeno dijete na mjestu zločina koje je trebalo biti potpuno osigurano?

Foto: Voyo

Istraga puna propusta i slijepih ulica

Od samog početka, istraga koju je vodila francuska žandarmerija bila je predmetom oštrih kritika, što detaljno prikazuje i dokumentarni serijal. Bivši britanski detektiv Mark Preston, koji je vodio britanski dio istrage, u serijalu tvrdi kako su francuski kolege prebrzo razvili "tunelski vid", fokusirajući se isključivo na jednu teoriju: da je obitelj al-Hilli bila ciljana meta, a da rješenje misterija leži u Velikoj Britaniji. Taj pristup, tvrdi Preston, doveo je do niza strateških pogrešaka.

Foto: Voyo

Jedna od najgorih bio je tretman ključnog svjedoka, britanskog biciklista i bivšeg pilota RAF-a Bretta Martina, koji je prvi otkrio tijela. Njegova odjeća, prekrivena krvlju nakon što je Zainab stavio u položaj za oporavak, nikada nije forenzički analizirana jer su mu francuski policajci dopustili da se vrati kući gdje je odjeću oprao. Uz to, putovnica Saada al-Hillija, koja je u početku smatrana ukradenom kao dokaz profesionalnog ubojice, pronađena je gotovo dvije godine kasnije u džepu njegove jakne, koja nikada nije bila temeljito pretražena.

Foto: Voyo

Obiteljska svađa ili špijunska afera?

Francuski istražitelji su se, uvjereni da je motiv stigao iz Britanije, usredotočili na privatni život obitelji al-Hilli. Glavnim osumnjičenikom postao je Saadov brat Zaid, s kojim je bio u sporu oko obiteljskog nasljedstva. Zaid je uhićen u Surreyu, a mediji su nesuglasicu braće prozvali "nasilnim sukobom". U emotivnom intervjuu Zaid je istragu opisao kao "bizarni lov na vještice", tvrdeći da je policija ignorirala njegov čvrst alibi i namjerno pogrešno interpretirala njihove obiteljske odnose. Na kraju je pušten bez optužnice zbog potpunog nedostatka dokaza. Druge teorije, poput one da je Saad, inženjer koji je radio na osjetljivim satelitskim tehnologijama, bio špijun, ili da je obitelj bila povezana s režimom Sadama Huseina u Iraku, također su se pokazale kao slijepe ulice.

Foto: Voyo

Desetljeće je prošlo, a misterij masakra u Alpama ostaje pun pitanja na koja pokušavaju odgovore pronaći autori dokumentarnog serijala 'Ubojstvo u Alpama' koji pogledajte na Voyo. Što je s dvije preživjele djevojčice, koga su francuske vlasti uhitile i zašto početkom 2022. godine, doznajte detalje u napetom true crime serijalu 'Ubojstvo u Alpama'.