DUGA TRADICIJA /

Foto: Matija Habljak/pixsell

Ova važna pučka i vjerska tradicija duboko je ukorijenjena u identitetu Grada i njegovih ljudi

4.2.2026.
11:07
danas.hr
Matija Habljak/pixsell
Premijer Andrej Plenković pridružio se Dubrovkinjama i Dubrovčanima u prepunoj crkvi sv. Blaža u Zagrebu, na svečanoj proslavi Feste sv. Vlaha.

Foto: Društvo Dubrovčana U Zagrebu/Dubrovački dnevnik

Foto: Društvo Dubrovčana U Zagrebu/Dubrovački dnevnik

Mnogobrojni Dubrovčani su sa svojim obiteljima, prijateljima i ostalim vjernicima sudjelovali u misnom slavlju koje je predvodio prof. dr. sc Ante Crnčević, prorektor Katoličkog sveučilišta i tako obilježili blagdan zaštitnika Dubrovnika, Svetoga Vlaha, piše Dubrovački dnevnik.

Na misi je bio i novinar RTL-a Andrija Jarak, jedan od autora dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak'.

Nakon svečane mise uslijedilo je "grličanje".

Ovogodišnji festanjuli Veljko Radić i Petar Marija Radelj, na Kandeloru su svečano podigli barjak sv. Vlaha te dostojanstveno obavili sve ostale tradicionalne i svečane dužnosti festanjula.

Foto: Društvo Dubrovčana U Zagrebu/Dubrovački dnevnik

Simboličan je to podsjetnik na kontinuitet i odgovornost očuvanja višestoljetne tradicije Feste sv. Vlaha.

Ova važna pučka i vjerska tradicija duboko je ukorijenjena u identitetu Grada i njegovih ljudi.

A zanimljiv je detalj i to da se crkva sv. Blaža u Zagrebu nalazi tek ulicu dalje od one u kojoj živi hrvatski predsjednik Zoran Milanović

POGLEDAJTE VIDEO Dubrovčani slave 1053. festu sv. Vlaha i trajat će punih sedam dana: 'Meni je on sve na svijetu'

Sveti VlahoZagrebMisaAndrej PlenkovićAndrija Jarak
Plenković 'svratio' u Milanovićev kvart: Imao je za to jako dobar razlog