Legendarni Nijemac ponizio 17-godišnjeg Karla: 'Neće uspjeti, puno toga mu fali'

Legendarni Nijemac ponizio 17-godišnjeg Karla: 'Neće uspjeti, puno toga mu fali'
Foto: Ulrik Pedersen/csm/shutterstock Editorial/profimedia

Karla su dosada hvalili svi, a onda se pojavio Mario

12.12.2025.
18:59
M.G.
Ulrik Pedersen/csm/shutterstock Editorial/profimedia
Mario Basler, legendarni njemački nogometaš, izjavio je da misli da 17-godišnji Lennart Karl, mladi veznjak koji je ove sezone 'eksplodirao' u momčadi Bayerna, neće napraviti veliku karijeru u minhenskoj momčadi.

Basler je u razgovoru za njemačke medije rekao da smatra da 17-godišnji Karl, kojega hvale mediji i javnost, jednostavno nije dovoljno dobar.

"Mlad je i dobar igrač, ali i dalje smatram da se neće nametnuti u Bayernu", rekao je na početku Basler.

Nakon toga su uslijedile kritike.

"Mnogo toga mu nedostaje. Visina od 168 centimetara mu se neće promijeniti, a na kraju, nije dovoljno dobar za Bayern. Također, ne vjerujem da će dugoročno ostati u Bayernu. Na kraju će biti posuđen. U Bayernu moraš biti izuzetan - poput Musiale", poručio je Basler, koji je za Bayern igrao od 1996. do 1999. godine.

Karl je ove sezone za Bayern nastupio u 21 utakmici s učinkom od pet golova i dvije asistencije.

