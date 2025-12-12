FREEMAIL
VELIKI NAVIJAČI /

Dinamo je bio blijed, ali ugostili su zlatne goste i dali im poseban poklon

Dinamo je bio blijed, ali ugostili su zlatne goste i dali im poseban poklon
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Nažalost, Zlatna braća nisu vidjeli zlatni, već jedan blijedi Dinamo

12.12.2025.
18:21
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Četvrtak navečer nije bio sretan za Dinamove navijače. Real Betis prošetao se Maksimirom i potvrdio kako je ovaj Dinamo miljama daleko od momčadi liga petice nakon što su to već pokazali Celta i Lille.

Posebni gosti Dinama na utakmici s Betisom bili su naši zlatni olimpijci, Martin i Valent Sinković.

"Braća Martin i Valent Sinković veliki su dinamovci koji redovito prate svoj klub, koliko god im njihov natrpan šampionski raspored dopušta. Na jučerašnjoj smo ih utakmici ugostili u loži i poklonili im naš novi, četvrti dres koji simbolizira upravo vjernost, ustrajnost i ljubav prema Dinamu koja opstaje kroz sve nedaće i teškoće!", napisao je Dinamo na svojim društvenim mrežama.

 

 

Nažalost, Zlatna braća nisu vidjeli zlatni, već jedan blijedi Dinamo koji će morati pobijediti FCSB u sljedećoj europskoj utakmici kako bi izborio plasmanu nokaut fazu Europske lige.

DinamoEuropska LigaBraća Sinković
komentara
