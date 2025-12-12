Dinamo je bio blijed, ali ugostili su zlatne goste i dali im poseban poklon

Četvrtak navečer nije bio sretan za Dinamove navijače. Real Betis prošetao se Maksimirom i potvrdio kako je ovaj Dinamo miljama daleko od momčadi liga petice nakon što su to već pokazali Celta i Lille.

Posebni gosti Dinama na utakmici s Betisom bili su naši zlatni olimpijci, Martin i Valent Sinković.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Braća Martin i Valent Sinković veliki su dinamovci koji redovito prate svoj klub, koliko god im njihov natrpan šampionski raspored dopušta. Na jučerašnjoj smo ih utakmici ugostili u loži i poklonili im naš novi, četvrti dres koji simbolizira upravo vjernost, ustrajnost i ljubav prema Dinamu koja opstaje kroz sve nedaće i teškoće!", napisao je Dinamo na svojim društvenim mrežama.

Jučer smo na Maksimiru ugostili naše zlatne olimpijce @SinkovicBros! 🚣‍♂️🥇🏟️



Braća Martin i Valent Sinković veliki su dinamovci koji redovito prate svoj klub, koliko god im njihov natrpan šampionski raspored dopušta.



Na jučerašnjoj smo ih utakmici ugostili u loži i poklonili im… pic.twitter.com/Fkv7mshQlb — GNK Dinamo (@gnkdinamo) December 12, 2025

Nažalost, Zlatna braća nisu vidjeli zlatni, već jedan blijedi Dinamo koji će morati pobijediti FCSB u sljedećoj europskoj utakmici kako bi izborio plasmanu nokaut fazu Europske lige.

POGLEDAJTE VIDEO: Postavili smo ključna pitanja Mariju Kovačeviću: Odgovori su sve iznenadili