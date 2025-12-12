Rijeka je dobila trenera: 'Radio sam s njim prvi intervju u Sloveniji i jedno se vidjelo odmah'

Rijeka je upisala veliku i važnu europsku pobjedu u četvrtak na Rujevici. Slovenski prvak Celje palo je s 3:0 i Rijeka je tom pobjedom praktički osigurala nokaut fazu Konferencijske lige.

Prvo poluvrijeme možda je blago bilo na strani Celja, ali dojam je da je Rijekina pobjeda na kraju zaslužena. Slično mišljenje dijeli i slovenski kolega s 24ur.com, Jan Lukač koji je bio na Rujevici, odlično poznaje Celje i dao nam je vrlo dobar komentar na utakmicu.

"Od Celja smo navikli da nakon onakvog prvog poluvremena, obično takve utakmice dobiva, a ne da gubi 3:0. Mnogo toga bi bilo drukčije da su Kovačević i Kvesić zabili kao što su radili ranije ove sezone. Zato su rezultati bilo odlični, a sad se sve okrenulo. Ozljede, promašaji koji su ranije ulazili. Puno toga se promijenilo u posljednjih nekoliko mjeseci.

Celje je bilo egal u prvom poluvremenu, možda i bolje, a i drugo su počeli svojom šansom, tako da rezultat nije realan jer nije Rijeka iz nekih izrađenih prilika zabila golove, dva su iz kornera, a jedan nakon velike greške na kraju. Celje nije nadigrano, ali taktički je Rijeka bila bolja. Problem je bio u voljnom momentu ili u borbi ili nečemu takvom, takav je bio dojam novinara nakon utakmice. Više kod Celja ne ide ništa glatko kao prije", priča nam Jan.

Kriza Celja je očita, ali u slovenskom prvenstvu je prednost velika, a i nokaut faza KL je osigurana. Ostalo je samo posljednje kolo sa Shelbourneom, a pobjeda bi Slovencima mogla donijeti i top 8.

"Bit će problem i protiv Shelbournea, nema tu energije kod Celja. Riera je čak igračima dao slobodno sedam dana tijekom reprezentativne pauze kako bi se oporavili mentalno i fizički, ali čini se da to nije pomoglo. Na papiru se čini da smo veliki favoriti protiv Shelbournea, ali neće biti lako. U nogometu kad te stane, onda je teško i protiv trećeligaša", dobro je to sažeo Jan.

'Kriza se osjeti i jedva se čeka zimska pauza'

Što je razlog te krize Celja, ozljede? Zamor materijala?

"Sve skupa, rekao bih. Jako nedostaje Karničnik koji je lider Celja, ali i slovenske reprezentacije. Juanjo Nieto je bio ozlijeđen, a vidjeli ste kako je važan, kako zna ući u duel, ali i isprovocirati suparnika. Dobru formu Franka Kovačevića je također pokvarila ozljeda i napadača kad ide onda ide sve, a kad ne ide onda ne ide i više ne daje golove koje je još prije nekoliko tjedana zabijao.

Karničnik je najviše nedostajao, on je kapetan i produžna ruka Riere", objasnio je Jan Lukač i osvrnuo se na vjerojatno najveći problem Celja, a to je da se o Rieri stalno piše i stalno ga se seli iz Celja.

"Mnogo se pričalo u prošlim danima da bi Riera mogao preuzeti slovensku reprezentaciju i te priče se uvijek jave uoči važne utakmice za Celje. Pa da bi mogao preuzeti Zvezdu pa Spartak Moskvu pa Dinamo. Stalno se pišu te priče ne bili se poljuljalo samopouzdanje i Riera je zbog toga dosta promijenio svoje ponašanje. Jučer je bio lom na konferenciji i on sad drugačije gleda na stvari i pazi što priča o protivniku. Netko će reći da je spreman za posao izbornika, ali sad se promijenila želja nogometnog saveza i sve je to veliki problem. To je dovelo da se Celje sada muči osim u nekim laganim utakmicama u prvenstvu. Mislim da svi u Celju čekaju zimsku pauzu", detaljno nam je ispričao kolega iz Celja.

'Sanchez je veliki gospodin i stručnjak'

Victor Sanchez je nametnuo svoj stil igre u Rijeci, a dojam je da je unio i pobjednički mentalitet. Pred svaku utakmicu on spominje riječ pobjeda i taj se optimizam vidi u igri Rijeke.

"Ja sam radio sa Sanchezom prvi intervju kada je stigao u Sloveniju, u Olimpiju i tu se neke stvari vide na prvu. Za usporedbu, radio sam i prvi intervju njegova nasljednika Jorgea Simaa i odmah se vidi kad je netko, grubo je reći prevara, ali kad ne zna o čemu govori, a kod Sancheza se vidjelo da zna o čemu govori i zna što želi napraviti i kako to napraviti. On je točno znao što želi napraviti s Olimpijom i vidi se da je igrao u Realu i da je bio trener u La ligi. Vidi se da je iz nekih drugih razloga (sex-skandal op.a.) stigao u Sloveniju, a da je zapravo trener za lige petice.

On je veliki gospodin i odličan retorik, kao što si rekao, uvijek spominje pobjedu i vrlo je miran, čak i kad nema rezultate. Vidi se da je majstor svog posla i razgovarao sam s nekim starijim navijačima Rijeke i oni su rekli da u početku nisu bili sigurni kao će on sve posložiti, ali sada vide njegov potpis", zaključio je Jan koji nam je dao odličan uvid u Celje, ali i u kvalitete Victora Sancheza.

