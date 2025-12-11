Rijeka oduševila Rujevicu: Evo što kažu navijači nakon pobjede nad Celjem

Rijeka je na Rujevici upisala važnu i dojmljivu pobjedu protiv slovenskog Celja te napravila veliki korak prema plasmanu u europsko proljeće. Momčad Victora Sancheza slavila je s tri pogotka, a u strijelce su se upisali Adu-Adjei, Petrović i Fruk.

Slovenski prvak posljednjih je petnaestak minuta igrao s igračem manje, što je domaćinu dodatno otvorilo prostor za potvrdu trijumfa.

Riječani su tako stigli do drugog slavlja u skupini nakon pobjede nad praškom Spartom te remija protiv ciparskog AEK-a i gibraltarskog Lincolna. Premda je europska kampanja otvorena porazom od Noaha, forma se sada jasno penje, a atmosfera u svlačionici i na tribinama sve je bolja. Sljedeći ispit bit će gostovanje u Poljskoj kod Šahtara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Navijači su, naravno, bučno proslavili završnicu susreta i izrazili zadovoljstvo prikazanom igrom. U komentarima se moglo pročitati:

„Ča im delamo!“, „Bravo!“, „Napokon dvije dobre utakmice zaredom!“, „Fruka je gušt gledati, hladan ko Yeti u završnici!“, „Cijela ekipa igra odlično, Sanchez radi top posao!“

Mnogi ističu kako se sada vidi plod trenerskog rada i vrijeme koje je treneru trebalo da upozna momčad. Riječani vjeruju da bi ovakva forma mogla voditi i u borbu za sam vrh HNL-a, uz jedan uvjet, da klub ove zime ne proda Fruka, jednog od ključnih igrača.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska zaključila SP u stilu: Uvjerljiva pobjeda nad Kinom za 25. mjesto