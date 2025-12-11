Evo koji je Dinamo na tablici nakon poraza od Betisa i što mu treba za prolazak skupine

Dinamo je na Maksimiru doživio treći uzastopni poraz u Europskoj ligi, izgubivši od Betisa rezultatom 1:3. Ovim rezultatom Plavi su znatno zakomplicirali svoj put prema nokaut-fazi natjecanja, a njihova europska sudbina ovisit će o posljednja dva odlučujuća kola.

Betisova dominacija presudila na Maksimiru

Unatoč najavama o ključnoj utakmici, Dinamo nije uspio parirati raspoloženim gostima iz Seville koji su u Zagreb stigli neporaženi u europskim natjecanjima ove sezone. Betis je slomio otpor domaćina već u prvom poluvremenu, povevši nesretnim autogolom Sergija Domingueza. Ubrzo su Rodrigo Riquelme i Antony s još dva brza pogotka riješili pitanje pobjednika, iskoristivši dekoncentraciju u Dinamovoj obrani. Utješni pogodak za domaćina postigao je Niko Galešić tek u 89. minuti, što nije bilo dovoljno za povratak u utakmicu.

Stanje na ljestvici i borba za nokaut-fazu

Nakon šest odigranih kola, Dinamo je ostao na sedam osvojenih bodova, uz negativnu gol-razliku od -5. Prema novom formatu natjecanja, u kojem svih 36 klubova čini jedinstvenu ljestvicu, ovakav učinak gurnuo je hrvatskog prvaka u donji dio poretka, izvan pozicija koje vode u nastavak natjecanja.

Podsjetimo, prvih osam momčadi ide izravno u osminu finala, dok će klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za ulazak među 16 najboljih. Dinamo se ovim porazom srozao na ljestvici i nalazi se na 25. mjestu, prvome u zoni ispadanja.

Ključne utakmice i potrebni bodovi

Pred "Modrima" su još dvije utakmice koje će odlučiti o njihovoj europskoj sudbini. Prva na rasporedu je domaća utakmica protiv rumunjskog FCSB-a 22. siječnja, a nakon toga slijedi teško gostovanje kod danskog Midtjyllanda 29. siječnja.

Prema procjenama, za siguran plasman u doigravanje (među 24 najbolje momčadi) potrebno je osvojiti između 9 i 11 bodova. To znači da bi pobjeda protiv FCSB-a na Maksimiru, kojom bi došli do 10 bodova, vjerojatno bila dovoljna za osiguravanje europskog proljeća.

Sudbina je i dalje u rukama igrača Dinama. Pobjeda u idućem kolu na domaćem terenu nameće se kao apsolutni imperativ. Dvoboj protiv FCSB-a bit će ključan za ambicije kluba i pokazat će hoće li navijači na Maksimiru gledati europske utakmice i na proljeće.

