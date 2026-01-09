Xabi Alonso objavio sjajnu vijest za okršaj s Barcelonom

Uoči nedjeljnog El Clásica i borbe za prvi trofej sezone, iz tabora Real Madrida stigla je vijest koja je odjeknula poput bombe. Iako se njegov nastup u španjolskom Superkupu smatrao nemogućim, Kylian Mbappé se oporavio od ozljede koljena i putuje u Saudijsku Arabiju. Trener "Kraljevskog kluba" Xabi Alonso potvrdio je na konferenciji za medije ono čemu su se navijači potajno nadali: najbolji strijelac momčadi bit će na raspolaganju za okršaj s Barcelonom.

Intenzivna terapija i oporavak protiv svih prognoza

Francuski napadač mučio se s istegnućem lijevog koljena još od početka prosinca, a stanje se pogoršalo krajem godine, zbog čega je propustio polufinalni dvoboj s Atlético Madridom. Prvotne prognoze bile su pesimistične, predviđajući pauzu od najmanje tri tjedna. Međutim, umjesto da ga otpiše, klub je povukao proračunat potez. Mbappé je ostao u Madridu s dva ključna člana liječničkog tima koji su bili zaduženi isključivo za njegov oporavak. Terapija je uključivala svakodnevno praćenje stanja i ovisila je o njegovoj toleranciji na bol. Očito, oporavak je bio brži od očekivanog. "Kylian putuje sutra s nama. Puno se bolje osjeća, trenirao je i osjećaj je dobar", izjavio je Alonso, smirivši nagađanja. "Njegove šanse da zaigra? Iste su kao i kod svih ostalih koji su u momčadi."

Više od samog pojačanja u napadu

Povratak Mbappéa ogroman je psihološki i taktički poticaj za momčad Xabija Alonsa. S 29 golova i pet asistencija u 24 ovosezonska nastupa, on je udarna igla Reala, a njegova sposobnost da sam riješi utakmicu bit će ključna protiv Barcelone. Motivacija će biti na vrhuncu, ne samo zbog trofeja, već i zbog prilike za iskupljenje. Prošle sezone Barcelona je dominirala u španjolskim natjecanjima, a Realu su nanijeli posebno bolan poraz baš u finalu Superkupa, kada je bilo 5:2. Pobjeda u nedjelju označila bi promjenu narativa i prvi veliki uspjeh za Alonsa na klupi Madriđana, koji su do finala stigli tijesnom pobjedom od 2:1 nad gradskim rivalom Atléticom.

Iako iz kluba i dalje naglašavaju oprez i ne žele riskirati pogoršanje ozljede, sama Mbappéova prisutnost u Rijadu unosi nemir u redove Barcelone. Hoće li krenuti od prve minute ili će biti Alonskov adut s klupe, ostaje najveća nepoznanica uoči finala.

