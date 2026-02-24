FREEMAIL
KAKVA LJEPOTICA /

Izbačena prije ceremonije ruža: Tko je zgodna misica koja je napustila 'Gospodina Savršenog'?

Izbačena prije ceremonije ruža: Tko je zgodna misica koja je napustila 'Gospodina Savršenog'?
Foto: Instagram
Ana (29) se modelingom bavi s prekidima od svoje osamnaeste godine. Iako je po struci kozmetičarka i vizažistica, njezina prava strast leži u dizajnu, zbog čega planira već sljedeće godine pokrenuti vlastiti brend.
U sinoćnjoj epizodi showa Gospodin Savršeni  samozatajna misica Ana (29) napustila je natjecanje i to mimo ceremonije ruža. Naime, Petar je u razgovoru jedan na jedan priznao kako prema njoj ne osjeća ništa više od prijateljstva, želeći biti iskren i prema sebi i prema njoj.

Umjesto suza i drame, uslijedio je smiren i zreo razgovor. Ana je priznala da je takav rasplet i očekivala te zaključila kako je bolje zadržati dobro prijateljstvo nego forsirati odnos bez pravih emocija.

I premda u showu nije uspjela pronaći ljubav, Ana se istaknula kao jedna od najstoloženijih kandidatkinja u vili, a svojim sudjelovanjem itekako je dala do znanja da zna što želi od muškarca i veze. 

Novu sezonu Gospodina Savršenog pratite na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati ili odmah na platformi Voyo

24.2.2026.
9:33
Hot.hr
Instagram/kolaž
