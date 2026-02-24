Izbačena prije ceremonije ruža: Tko je zgodna misica koja je napustila 'Gospodina Savršenog'?

U sinoćnjoj epizodi showa Gospodin Savršeni samozatajna misica Ana (29) napustila je natjecanje i to mimo ceremonije ruža. Naime, Petar je u razgovoru jedan na jedan priznao kako prema njoj ne osjeća ništa više od prijateljstva, želeći biti iskren i prema sebi i prema njoj.

Umjesto suza i drame, uslijedio je smiren i zreo razgovor. Ana je priznala da je takav rasplet i očekivala te zaključila kako je bolje zadržati dobro prijateljstvo nego forsirati odnos bez pravih emocija.

I premda u showu nije uspjela pronaći ljubav, Ana se istaknula kao jedna od najstoloženijih kandidatkinja u vili, a svojim sudjelovanjem itekako je dala do znanja da zna što želi od muškarca i veze.

